Die Innenbehörde will einen mehrfach straffällig gewordenen Türken für drei Jahre in die Türkei ausweisen. Oder ihn sogar abschieben, wenn er seiner Ausreiseverpflichtung nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommt. So hat es der Innensenator angeordnet. Doch aus Sicht von Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht wurde dabei in der Frage der Zuständigkeit formell nicht ordnungsgemäß vorgegangen. Der Vorgang sei deshalb rechtswidrig.

Spezialisten für Abschiebung

Womit Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) ein weiteres Mal bestätigt wurde, wie kompliziert es rechtlich wird, wenn es darum geht, ausländische Gefährder, Schwerverbrecher oder Intensivtäter abzuschieben. Gerade dafür hatte Mäurer erst in diesem Jahr das neue Referat 24 in seiner Behörde eingerichtet – die „Zentralstelle Rückführungen“. Hier kümmern sich seit dem 7. Mai ein Team von in solchen Verfahren geübten Spezialisten um diese Abschiebungen. Die Zuständigkeit sollte dabei einem einfachen Muster folgen: Reist ein Ausländer in Deutschland ein, wird seine Akte zunächst vom Migrationsamt geführt. Wird er zum Schwerverbrecher oder Gefährder, geht seine Akte zum Referat 24 über.

Doch so einfach geht es nicht, befanden jetzt die Bremer Verwaltungsrichter. Ein organisatorischer Zuständigkeitswechsel vom Migrationsamt hin zur Zentralstelle Rückführungen habe nicht stattgefunden. Dass der Innensenator dem Migrationsamt seine Zuständigkeit erkläre, reiche nicht aus.

In der Sache geht es um die Ausweisung eines seit 1985 in Deutschland lebenden Mannes, der im Bundesgebiet wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Im Mai 2017 hat das Migrationsamt Bremen die Ausweisung des Mannes in die Türkei für die Dauer von drei Jahren verfügt. Dagegen hat der Mann geklagt, ein Urteil hierzu liegt aber noch nicht vor.

Im Mai dieses Jahres hat Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Migrationsamt zur Abgabe des Falls und die Übermittlung der Akte an die Zentralstelle Rückführung gebeten. Dort wurde man anschließend sofort tätig. Dem Türken wurde in einem Ergänzungsbescheid mitgeteilt, dass er abgeschoben werde, wenn er nicht binnen drei Monaten seiner Ausreisepflicht nachkomme. Zugleich ordnete der Innensenator die sofortige Vollziehung der Abschiebungsanordnung an. Auch dagegen klagte der Betroffene, auch hierzu gibt es noch kein Urteil. Doch dessen ungeachtet war der Innensenator aus Sicht der Bremer Verwaltungsrichter für die Anordnung der sofortigen Vollziehung überhaupt nicht zuständig, der Vorgang deshalb rechtswidrig. Was in der Innenbehörde mit leichter Verwunderung zur Kenntnis genommen wurde. Man habe sich bei der Einrichtung der Zentralen Rückführungsstelle an der Gesetzgebung von Bayern und Baden-Württemberg orientiert, erklärt hierzu Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Innenbehörde. Und von dort seien ähnliche juristische Bedenken nicht bekannt. Man werde dieses Problem aber kurzfristig durch eine Ergänzung in der Zuständigkeitsverordnung beheben.

Dass die Urteile der Verwaltungsrichter Auswirkungen auf die bereits erfolgten Abschiebungen haben werden – die Innenbehörde spricht von einer niedrigen einstelligen Zahl – ist laut Gerdts-Schiffler nicht zu erwarten. „Die Betroffenen waren alles verurteilte Straftäter, die wir übernommen hatten. Wir gehen davon aus, dass sie nicht wieder einreisen dürfen.“ Ebenso wenig sei zu erwarten, dass sich an der verfügten Ausweisung des Türken etwas ändere. „Auch da bleiben wir dran.“