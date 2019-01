Ein Unbekannter gab sich als Polizist aus. (Symbolbild) (dpa picture alliance)

Am Dienstag- und Mittwochabend hat sich ein Mann als Polizeibeamter ausgegeben. Er hat versucht, eine 89-jährige Bremerin in Horn-Lehe auszurauben. Der Mann rief am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr bei der Seniorin an. Er gab sich als Polizist aus, der im Wohnbezirk die Bewohner über die erhöhte Einbruchsrate aufklären wollte. Um besser helfen zu können, fragte er die Frau, ob sie Wertgegenstände und Bargeld im Haus habe. Die Dame verneinte dies.

Am Mittwochmorgen rief der Betrüger erneut bei der Frau an. In diesem Telefonat erklärte er, dass die Banken sehr unglaubwürdig seien und dort kein angelegtes Geld mehr in Sicherheit sei. Er sagte der Seniorin, dass diese ihr Geld von der Bank holen und dieses sicher zu Hause unterbringen sollte. Die Bremerin vertraute dem falschen Polizeibeamten und befolgte seine Anweisungen.

Im weiteren Verlauf erklärte der Mann, dass ganz in der Nähe der Angerufenen wieder eingebrochen wurde. Er behauptete, dass das abgehobene Geld nun zu Hause auch nicht mehr sicher sein würde. Die Ersparnisse der Frau sollten daher von einem Kollegen abgeholt werden, um es sicher verwahren zu können. Die Frau wurde daraufhin misstrauisch. Sie rief die Polizei an und konnte damit Schlimmeres verhindern.

Polizei: Niemals Fremde hereinlassen

Die Polizei Bremen warnt vor einem erneuten Trickebtrug. Echte Polizeibeamte würden niemals nach Wertgegenständen und privatem Vermögen fragen. Die Polizei rät außerdem, niemals Fremde in die eigene Wohnung zu lassen. Auch die aufdringlichen und wiederholten Telefonate des Trickbetrügers seien auffällig gewesen. Wenn jemand derartig am Telefon bedrängt wird, sollte er auflegen oder die Polizei kontaktieren.

Weitere Tipps, wie man sich vor solchen Betrugsmaschen schützen kann, gibt es beim Präventionszentrum der Polizei unter Telefon 04 21/ 36 21 90 03 oder im Internet unter www.polizei.bremen.de. (ema)