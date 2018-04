Einem 76-Jährigen wurde ein Portemonnaie mit Bargeld geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise. (dpa)

In Bremen-Obervieland haben am Montagvormittag erneut Trickbetrüger zugeschlagen. Ein Betrüger hatte sich als Wasserwerker ausgegeben und bei einem Rentner geklingelt, um dessen Wasseranschlüsse zu überprüfen.

Der 76-Jährige ließ den Mann daraufhin in seine Wohnung und überprüfte gemeinsam mit ihm die Wasserhähne. Wie die Polizei berichtet, gelangte vermutlich in dieser Zeit eine zweite Person in die Wohnräume und stahl dem Rentner seine Geldbörse samt Bargeld.

Der Trickbetrüger wird auf 35 Jahre geschätzt, ca. 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare. Bekleidet war der Mann mit einer hellen Hose und einem dunklen Pullover.

Die Polizei bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/ 362 3888. Die Beamten raten allen Bürgern, keine Fremden in die Wohnung zu lassen und den Wasseranschluss entweder selbst zu überprüfen oder sich direkt bei den Stadtwerken zu informieren. (var)