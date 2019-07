Zusammen sollen die Senatsressorts Verkehr, Inneres und Wirtschaft dafür sorgen, dass insbesondere Wohnstraßen von „vorschriftswidrig abgestellten Fahrzeugen“ entlastet werden. (Christina Kuhaupt)

"Offensive gegen Falschparker“ ist in der vergangenen Woche ein Bericht über einen kleinen Teil des Koalitionsvertrages überschrieben, der sich mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs beschäftigt. Überschrieben ist dieses Kapitel im Koalitionsvertrag mit den Worten „Öffentliche Ordnung und Sauberkeit“. Um Sauberkeit geht es auch, aber vor allem geht es um den ruhenden Verkehr. Zusammen sollen die Senatsressorts Verkehr, Inneres und Wirtschaft dafür sorgen, dass insbesondere Wohnstraßen von „vorschriftswidrig abgestellten Fahrzeugen“ entlastet werden.

Dagegen ist ja grundsätzlich absolut nichts einzuwenden. Aber wenn man dann ein paar Zeilen weiter lesen kann, dass für die Überwachung eine Personalstärke von 100 Vollzeitkräften vorgesehen ist, dann kann ich schon verstehen, dass es viele kritische Reaktionen gibt, wie sie denn auch im Internet zu finden sind. Da ist dann schnell von Abzocke die Rede und davon, dass man die Staatskassen auf Kosten der Autofahrer füllen will.

Keine Frage es ist notwendig, gegen unverbesserliche Falschparker verstärkt vorzugehen. Natürlich ist es notwendig, dass man ohne Behinderung mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl über die Gehwege fahren können muss. Und auch das Parken auf Radwegen ist zu einer immer wieder ärgerlichen Gewohnheit geworden.

Aber was hier öffentlich vorgestellt wurde, scheint auf den ersten Blick unverhältnismäßig zu sein. Dies vor allem auch im Vergleich zu den mindestens ebenso dringlichen Maßnahmen im Bereich Sauberkeit und Umweltschutz. Hier soll zwar auch eine Personalausstattung von etwa 100 Außendienstkräften erreicht werden, allerdings schrittweise und erst in vier Jahren. Natürlich braucht es entsprechend ausgebildete Beschäftigte, die sich darauf verstehen, die Aufgaben eines Ordnungsdienstes umzusetzen. Denn es ist ja nicht immer einfach, diejenigen, die sich nicht an die Ordnungsregeln halten, anzusprechen und sie gegebenenfalls mit Sanktionen zu belegen. Hierbei braucht man möglicherweise mehr Fingerspitzengefühl und Courage, als durch die Wohnstraßen zu laufen und Knöllchen zu verteilen.

Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden

Da mag es noch einfach sein, diejenigen, die Zigarettenkippen in die Gegend werfen, zu ermahnen. Oder in Kneipen darauf zu achten, dass der Nichtraucherschutz eingehalten wird. Schwerer kann es da schon werden, alkoholisierte Gruppen, die an Badeseen oder anderen Grünflächen Berge von Müll hinterlassen, auf die Sauberkeitsregeln hinzuweisen und für die Entfernung des Drecks zu sorgen.

Die Aufgaben eines Ordnungsdienstes sind ebenso vielfältig wie notwendig. Dass sich die Koalitionäre darauf verständigt haben, diese Aktivitäten ausweiten, begrüße ich sehr. Aber die kommunikative Umsetzung dieser geplanten Aktivitäten war schwach, denn die öffentliche Diskussion bezieht sich fast ausschließlich um die Ausdehnung der Parkraumüberwachung und nicht um den gewünschten Einsatz des Ordnungsdienstes für Umweltschutz und Sauberkeit in unserer Stadt.

