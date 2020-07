Eine Gruppe von kranken Kindern mit ihren Angehörigen aus griechischen Flüchtlingslagern ist in Kassel angekommen. Auf dem Rollfeld wurden die Menschen zur Weiterreise in die verschiedenen Bundesländer auf Busse verteilt. (Swen Pförtner/DPA)

Die erste Familie, die bislang in einem der Aufnahmelager für Geflüchtete in Griechenland gelebt hatte, ist am Freitag in Bremen angekommen. Vater, Mutter und drei Kinder im Alter von sechs, neun und 13 Jahren waren zusammen mit rund 80 weiteren Personen vormittags von Athen nach Kassel geflogen, wo sie direkt auf dem Rollfeld zusammen mit den Menschen, die Niedersachsen aufnimmt, in einen Bus Richtung Norddeutschland umgestiegen waren. Vier der fünf Mitglieder der Familie, die aus Afghanistan geflüchtet war, seien unmittelbar auf medizinische Versorgung angewiesen, teilte das Sozialressort mit.

Das gilt für viele der Passagiere des Sonderflugs; die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Ägäis-Inseln beschreiben Beobachter als dramatisch. Nach Deutschland gekommen sind kranke oder verletzte Kinder mit ihren Familien sowie unbegleitete Minderjährige. Neun Bundesländer nehmen sie auf, neben Bremen Niedersachsen, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hamburg und Berlin.

Bis Ende August sollen, so hat es das Bundesinnenministerium zugesagt, nach und nach 243 behandlungsbedürftige Kinder und Jugendliche nach Deutschland geholt werden, mit Familienmitgliedern oder Betreuungspersonen werden insgesamt knapp 1000 Menschen erwartet. Hintergrund ist ein Koalitionsbeschluss der Bundesregierung vom März, schwerkranke Kinder sowie enge Verwandte aus Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen, die Aktion hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert. Nach Bremen weiterreisen werden etwa 20 der Geflüchteten. „Ich bin froh, dass die humanitäre Aufnahme trotz der Pandemie nun endlich in Gang kommt“, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), „auch wenn es im Moment nur ein Rinnsal ist gemessen an dem, was Europa leisten müsste und auch könnte.“ Alle Geflüchteten haben laut Stahmann schon in Griechenland einen Asylantrag gestellt, durchlaufen das Verfahren trotzdem in Deutschland. Die Regelungen, die das Asylverfahren in dem Land erfordern, in dem ein Flüchtling erstmals die Europäische Union betreten hat, seien ausgesetzt. Nach Angaben des Ressorts wird die Familie nach bereits absolvierten negativen Corona-Tests in Bremen nun erneut auf das Virus getestet.