Im Oktober 2017 wurde Kerim Ucar im Klinikum Bremen-Mitte eine Niere statt der erkrankten Milz entfernt. (Christina Kuhaupt)

Im Oktober 2017 wurde dem damals 18-jährigen Bremer Kerim Ucar im Klinikum Mitte eine Niere statt der Milz entfernt. Die Familie hatte Anzeige gegen den Arzt erstattet. Parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung, die von der Staatsanwaltschaft Bremen geführt werden, will die Familie jetzt mit einer Zivilklage ein Schmerzensgeld in Höhe von 200 000 Euro erstreiten. Das bestätigte die Mutter, Durna Ucar, dem WESER-KURIER. „Kerim leidet immer noch extrem unter den Folgen des Operationsfehlers, körperlich und vor allem auch psychisch“, sagt die Mutter. „Da die strafrechtlichen Ermittlungen stocken, haben wir uns jetzt zu diesem weiteren Schritt entschieden.“

Um die strafrechtlichen Ermittlungen fortführen zu können, ist die Staatsanwaltschaft auf ein Gutachten angewiesen, das sie im April 2018 bei einem Sachverständigen in München in Auftrag gegeben hatte. Ursprünglich sollte das Gutachten zunächst im Sommer, dann Ende vergangenen Jahres vorliegen. Der Sachverständige hatte laut Staatsanwaltschaft-Sprecher Frank Passade jedoch noch eine Reihe von Nachfragen, die abgeklärt werden mussten. „Seit Anfang Februar liegen alle Antworten darauf in München vor. Wann das Gutachten kommt, können wir aber nicht sagen“, so Passade.

Der Anwalt der Familie, Hans-Berndt Ziegler aus Marburg, hatte im Sommer ein Gutachten über die Krankenkasse der Familie in Auftrag gegeben: Dieses weise klar einen groben Behandlungsfehler nach, sagte er damals dem WESER-KURIER. Der Arzt, der die Niere statt der Milz entfernt hatte, habe dagegen argumentiert: Durch Verwachsungen im Bauchraum und anatomische Veränderungen sei es zu der Verwechslung gekommen.