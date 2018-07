Die Stadtmusikanten wieder im Original: Familie Stange nach der Rückkehr von ihrer Weltreise. (Karsten Klama)

Nach zehn Monaten blicken Lena und Alexander Stange mit ihrer Tochter Mathilda das erste Mal wieder auf all jene Sachen, die sie vor etlichen Wochen zusammen in Kartons verpackt und in dem alten Schiffscontainer in Brinkum eingemottet haben. Hat ihnen davon wirklich etwas gefehlt? Die vielen Anziehsachen, die eigenen Möbel, das eigene Geschirr – all die Dinge, die sich nicht in dem Rucksack verstauen ließen, mit dem die kleine Familie die vergangenen Monate durch die Welt gereist ist. Die Antwort des jungen Ehepaars fällt deutlich aus: „Nichts davon haben wir wirklich vermisst“, sagen sie.

Vor anderthalb Woche sind die Stanges wieder in Deutschland gelandet. Am Flughafen Köln/Bonn warteten ihre Familien mit einem großen Banner auf die Drei, Zuhause hatten ihre Freunde eine Willkommensparty vorbereitet. „Das Gefühl endlich alle wieder zu sehen, war unbeschreiblich schön“, erzählt Lena Stange. Hinter ihnen liegt die wohl aufregendste Zeit ihres bisherigen Lebens. Wie berichtet, hatten die beiden vor dem Beginn ihrer Reise ihre Wohnung in Bremen verkauft, um mit Tochter Mathilda in ihrer Elternzeit insgesamt 15 verschiedene Länder zu erkunden. Damit folgen sie einem Trend, den immer mehr junge Familien gehen. „Die Welt zu erkunden und gleichzeitig so viel Zeit mit der Familie verbringen zu können, das kann uns keiner mehr nehmen“, sagt das Ehepaar.

Wieder neu orientieren

Der Zeitpunkt war damals optimal: Die 26-Jährige war mit ihrem Lehramtsstudium fertig, Alexander Stange verlängerte bei seinem Arbeitgeber die Elternzeit. Zurück in Bremen muss sich die Familie wieder neu orientieren. Bei ihrem ersten Besuch in der Innenstadt verbinden sie mit den Stadtmusikanten nun nicht mehr nur ihre Heimatstadt. „Guck mal Mathilda, die kennst du doch auch schon aus Japan“, sagt ihre Mutter. Das Märchen der Brüder Grimm gehörte zu den liebsten Reisegeschichten des kleinen Mädchens.

Wer die Stanges sieht, erkennt sofort, dass sie länger unterwegs waren, als andere Urlauber. Beide sind so braun, wie man es nur werden kann, wenn die Haut dauerhaft der Sonne ausgesetzt gewesen ist. Um Lena Stanges Hals baumelt ein Miniaturformat einer Weltkarte mit allen Kontinenten. Vier davon hat die 26-Jährige in den vergangenen Monaten mit ihrem Mann Alex und Tochter Mathilda bereist: Afrika, Asien, Australien und Südamerika. Die letzten Etappen waren zugleich auch die anstrengendsten erzählen die beiden. Nach längerer Zeit in Asien, Australien und Neuseeland ging es im April nach Chile und Peru, bevor sie die letzten Tage ihres Trips auf Kuba verbrachten. Nach den Elefanten in Thailand hat Mathilda dort ein neues Tier für sich entdeckt: Lamas. „Sie ist seitdem total verrückt danach“, sagt Lena Stange.

Doch in Südamerika wurde den Stanges auch klar: Nicht nur sie, sondern auch Tochter Mathilda stößt so langsam an ihre Grenzen. Die langen Autofahrten zwischen den Sehenswürdigkeiten haben sie unruhiger werden lassen. „Die Touren in Südamerika würden wir mit ihr nicht unbedingt noch einmal so machen“, sagt Alexander Stange. Während er seine beiden Frauen insgesamt 4000 Kilometer quer durch Peru fuhr, versuchte Lena Stange ihre Tochter bei Laune zu halten. Doch so schön die Landschaft war, viele Spielplätze, auf denen man eine Pause einlegen konnte, gab es nicht. Hinzu kamen die schlechten Straßenverhältnisse.

An einem Tag gab es so gut wie gar kein Durchkommen mehr. Einheimische rollten Felsbrocken auf die Straßen oder blockieren die Wege, indem sie sie als Volleyballfeld umfunktionieren. „Das war, weil die Benzinpreise zu hoch waren“, sagt der 26-Jährige. Sie hatten Glück, weil Mathilda dabei war: „Wir wurden wenigstens zu einem Restaurant durchgelassen.“ So sehr ihnen Sehenswürdigkeiten gefielen, Mathilda brauchte mehr Aufmerksamkeit als noch zu Beginn der Weltreise.

Sie ist nun fast zwei Jahre alt. Anders als während der ersten Stationen in Afrika und Asien erkundet sie mittlerweile ihre Umgebung und fordert mehr Beschäftigung ein. Deshalb soll nun auch erst einmal Schluss sein mit den längeren Reisen. Mathilda kommt nach den Sommerferien in die Kita und auch die Eltern kehren in ihre alten Berufe zurück. Lena Stange beginnt dann ihr Referendariat an einer Grundschule, Alexander wird seinen Job in einer Bank wieder aufnehmen.

Schritt für Schritt ins alte Leben

Die Stanges müssen sich ihr altes Leben nun Schritt für Schritt wieder aufbauen. Dazu gehört auch, dass sie erst einmal wieder in das alte Kinderzimmer des 26-Jährigen ziehen, bevor sie in einem halben Jahr das Haus von Lena Stanges Eltern übernehmen können. Doch seit ihrer großen Reise sind die beiden gelassener geworden, sagen sie. „Man regt sich hier jeden Tag über Kleinigkeiten auf. So etwas lernt man auszublenden, wenn man sieht, was es noch für Probleme auf der Welt gibt“, fasst Alexander Stange zusammen.

Missen wollen sie die vielen Erfahrungen der vergangenen Monate um keinen Preis. Ausschließen wollen die Stanges ein neues Abenteuer daher nicht. „Vielleicht, wenn Mathilda in ein paar Jahren ein Geschwisterteil bekommt. Dann aber nur in Länder, wo man wirklich gut mit Kindern reisen kann, so wie Australien“ sagt Alexander Stange.

Zur Sache

Elternzeit und Elterngeld

Die Elternzeit bezeichnet den gesetzlich geregelten Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit nach der Geburt eines Kindes. Mütter und Väter können die Elternzeit allein oder gemeinsam nehmen. Wer sie für die ersten beiden Jahre beantragt, kann danach noch ein drittes Jahr anhängen. Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann das auch später genommen werden, zum Beispiel wenn das Kind in die Schule kommt. Wer bereits zu Beginn nur ein Jahr beantragt, verzichtet automatisch auf eine Verlängerung. Die Sorge um den Arbeitsplatz entfällt: Während der Elternzeit darf man nicht gekündigt werden und danach hat man Anspruch auf die alte oder eine gleichwertige Stelle. Elterngeld bekommt, wer ganz zu Hause bleibt, um sich um sein Kind zu kümmern. Mit Elterngeld Plus bekommen Mütter und Väter finanzielle Unterstützung, wenn sie nach der Geburt des Kindes in Teilzeit arbeiten. Das Elterngeld Plus fällt in der Regel niedriger aus, wird dafür aber erheblich länger gezahlt (bis zu 36 Bezugsmonate für beide Elternteile zusammen).