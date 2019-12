Die Polizei sucht einen 71-Jährigen. (Sebi Berens)

Seit mehr als einer Woche wird Fritz Falk-Rolke vermisst, der aber mit dem Namen „Jochen“ gerufen wird. Tochter Mara Rolke und seine Familie hoffen immer noch, dass der 71-Jährige wieder gefunden wird. „Es wäre das schönste Weihnachtsgeschenk“, sagt die Tochter. Seit Mittwochabend, 11. Dezember, wird der Mann vermisst. Laut Polizei ist der 71-Jährige stark dement und desorientiert, 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, weiße, volle Haare und einen weißen Vollbart sowie eine Brille. Er wohnt in einer Einrichtung in der Gastfeldstraße und wurde zuletzt an der Aral Tankstelle, Bremer Straße, kurz vor der Autobahnauffahrt Bremen-Brinkum gesehen. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der Nummer 04 21 / 362 38 88 entgegen. Mara Rolke ist unter der Nummer 01 62 / 313 37 47 zu erreichen.