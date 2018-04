Carolina Guarnizo Caro hat gemeinsam mit einer Studienkollegin eine Strategie für das bessere Miteinander im Park entwickelt. (Frank Thomas Koch)

Carolina Guarnizo Caro und Yan Zhu haben sich in den vergangenen Wochen intensiver mit dem Bürgerpark auseinandergesetzt als die meisten anderen Besucher. Anlass ist nicht allein der Beginn der Frühlingssaison und damit der Zeit, in der der Park wieder deutlich mehr frequentiert wird. Aber er ist es auch: Die beiden Studentinnen der Hochschule für Künste wurden vom Bürgerparkverein gebeten, sich Gedanken über die Verkehrsprobleme der Anlage zu machen.

Wie berichtet, kommt es gerade an Tagen mit vielen Besuchern zu Konflikten zwischen verschiedenen Nutzergruppen, an empfindlichen Punkten in der Regel zwischen Radfahrern und Fußgängern. Es gebe keine „saubere Statistik“ über Unfälle, geschweige denn über Beinahe-Unfälle, sagt Bürgerpark-Direktor Tim Großmann. Doch die Zahl der gefährlichen Situationen und Beschwerden habe nach seinem eigenen Erleben und Rückmeldungen von Parkbesuchern zugenommen.

„Ein unverstellter Blick von außen“, so Großmann weiter, soll dem Vereinsvorstand helfen, eine Strategie zu entwickeln und in ein Radwegekonzept münden zu lassen. "Wir werden prüfen, was wir umsetzen wollen und können“. Rücksicht genommen werden müsse sowohl auf denkmalpflegerische als auch finanzielle und technische Voraussetzungen.

Carolina Guarnizo Caro und ihre Kommilitonin studieren das Fach „Integriertes Design“, ihr Konzept ist eine Projektarbeit. „Wir sind keine Verkehrsplaner“, sagt Carolina Guarnizo Caro, vielmehr beschäftigten sich die Studentinnen mit Kommunikation. Entsprechend habe sie bei ihrer Projektarbeit der Gedanke geleitet, wie man Radfahrern deutlich signalisieren kann, wo sie aus Rücksicht auf andere Parkbesucher, insbesondere die mit einer Größe unter 1,50 Meter, ihr Gefährt schieben sollten.

Der Befund der beiden Studentinnen: Die Anlage sei ein Juwel, keine Frage, es gebe jedoch genannte Konflikte, vor allem im Bereich der großen Spielplätze und des Tiergeheges. Festzustellen sei überdies, dass zwar ein großer Teil der Wege Fußgängern vorbehalten und auch eindeutig so gekennzeichnet sei. „Aber die Beschilderung entfaltet keine Wirkung mehr.“ Von einer noch deutlicheren Sprache gegenüber Radfahrern in Form von Verboten oder gar Abriegelungen hält Carolina Guarnizo Caro nichts. Verbote wären nachteilig für das Image des Bürgerparks. Nach Auffassung der Studentinnen ist der Bürgerpark „ein Ort für alle, an dem alle Akteure Rücksicht aufeinander nehmen“.

Sie hätten sich bei der Entwicklung ihrer Strategie an anderen Orten orientiert, die gleichberechtigt von verschiedenen Verkehrsteilnehmern genutzt werden, erläutert die Studentin weiter. Dazu zählten „shared spaces“. Der Verkehrsclub Deutschland versteht darunter „eine Planungsphilosophie, mit der sich vielfältige Nutzungsansprüche an den Straßenraum besser vereinen lassen. Sie wurde in den Niederlanden entwickelt und dient der Verkehrsberuhigung durch eine andersartige Verkehrsraumgestaltung, die auf der Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer beruht.“ In einigen deutschen und europäischen Städten wurden bereits solche Räume eingerichtet, in Hamburg beispielsweise in Form von Gemeinschaftsstraßen. Fahrbahnen, Schilder und andere Einbauten verschwanden, man verständigt sich durch Blickkontakt, nicht durch das Recht des Robusteren.

Im Zentrum des Konzepts der beiden Studentinnen stehen Familienzonen, zunächst sechs an der Zahl, Spielplätze und das Tiergehege. In den Familienzonen soll das Radfahren untersagt sein. Nach der Vorstellung der beiden jungen Frauen sollen die Zonen deutlich gekennzeichnet werden, auf entsprechenden Tafeln und Plänen, aber auch an Wegbegrenzungen, die ohnehin schon im Park existieren. Sie sollen gelb eingefärbt werden, sodass weithin und auf einen Blick sichtbar ist, wo eine Familienzone beginnt und endet. Obendrein sollen Radfahrern Alternativrouten angezeigt werden. „Das ganze System soll funktionieren wie auf einem Flughafen, wo Fluggäste ihr Gate suchen: Der Radfahrer wird zu seinem Ziel geleitet.“

Der dritte Vorschlag des Konzepts begnügt sich nicht mit Appellen in Gelb, sondern macht es Radfahrern unbequem: Für die Familienzonen könnte ein anderer Bodenbelag ausgewählt werden, zumindest ein- und ausgangs. Untergrund aus Kopfsteinpflaster oder Kies oder ähnlichen Materialien mache die Zonen für Radler unattraktiv, vor allem für alle, die eher flitzen als radeln. Über einen solchen Schritt machten sich Verwaltung und Verein schon seit einiger Zeit Gedanken, so Großmann. Allerdings müsse man auch hier einen Kompromiss finden, der weder Kinderwagen-Schiebern noch Rollstuhlfahrern den Park verleide. „Und wir müssen zusehen, dass wir uns nicht selbst mit unseren Bewirtschaftungsfahrzeugen aussperren.“

Diesen Mittwoch werden die beiden Studentinnen ihre Überlegungen dem Vorstand des Bürgerparkvereins präsentieren. „Anschließend werden wir gemeinsam überlegen, wo wir hinwollen und wie wir dorthin kommen“, so der Bürgerpark-Direktor. Klar wie der Frühlingshimmel sei, dass etwas unternommen werden müsse.