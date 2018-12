Besorgte Anwohner hatten die Polizei gerufen. (Friso Gentsch/dpa)

Mehrere Mitglieder einer Familie haben sich am Samstagabend in Bremerhaven geprügelt. Als die Polizei am Einsatzort nahe der Fußgängerbrücke über die Cherbourger Straße eingetroffen sei, habe sie mehrere Personen verletzt an einem Abhang in einem Gebüsch vorgefunden, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Die Familie war zu Fuß auf dem Rückweg von einer Feier in Leherheide gewesen, als ein Vater, seine beiden Söhne im Alter von 24 und 25 Jahren sowie ein Onkel in Streit geraten waren. Die Auseinandersetzung habe mit verbalen Attacken begonnen und sei dann in einer Prügelei geendet. Alle Beteiligten waren alkoholisiert.

Die Frauen der Familie halfen den Männern schließlich wieder aus dem Gebüsch, der 25-jährige Sohn wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Familienstreit geklärt werden konnte, ist unklar. (var)