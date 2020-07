Im Amtsgericht Bremen gehören Familiensachen zur Tagesordnung. Manchmal auch in Strafprozessen. (Christina Kuhaupt)

Natürlich geht es vor Gericht oft um Indizien. Nur sind die selten so knuffig wie der kleine Kerl im grünen Strampler, den seine Mutter im Kinderwagen in den Gerichtssaal schiebt. Die Frau soll als Zeugin gehört werden und hatte niemanden gefunden, der so lange auf den Kleinen aufpasst. Papa hat nämlich auch keine Zeit, denn der sitzt an diesem Morgen auf der Anklagebank.

Familientreff in Saal 351 des Amtsgerichts sozusagen, aber aus keinem erfreulichen Anlass: Der Vater ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Das Opfer war seine Frau, die nun als Zeugin auftritt. Allerdings ist die Tat schon über eineinhalb Jahre her. Und so übernimmt auch der drei Monate alte Junior des Paares – gewollt oder nicht – eine Rolle in diesem Prozess. Könnte er doch als Indiz dafür betrachtet werden, dass alles wieder gut ist zwischen seinen Eltern.

Mischung aus Alkohol und Eifersucht

Dass dies nicht immer so war, lässt die Anklageschrift vermuten. Am 1. Dezember 2018, abends gegen 20.45 Uhr, habe der Angeklagte nach einer zunächst nur verbalen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Schnell-Restaurants den Kopf seiner Frau an den Haaren gepackt und zweimal gegen die B-Säule seines Wagens geschlagen, heißt es darin.

Anschließend habe der 34-Jährige die Frau über die Straße gezerrt, sie auf den Boden geschleudert, geschlagen und auch mehrfach mit voller Wucht getreten. Erst als eine Gruppe junger Männer und schließlich die Polizei hinzukamen, habe er von der 31-Jährigen abgelassen.

Der Angeklagte erklärt sein Verhalten mit einer Mischung aus Alkohol und Eifersucht. Er sei an dem Tag bei Werder im Weserstadion gewesen – 1:2 Heimniederlage gegen Bayern München – und habe viel getrunken. Als ihn seine Frau abends auf seinen Anruf hin mit dem Wagen abholte, habe er gemerkt, dass der Beifahrersitz verstellt war und daraus abgeleitet, dass sie ihn mit einem anderen Mann betrüge.

Heftiger Streit

Darüber sei er mit seiner Frau in einen heftigen Streit geraten. Man habe sich gegenseitig angeschrien und beleidigt. Auf dem Parkplatz habe es dann tatsächlich eine Rangelei gegeben. „Ich war in meiner Wut nicht zu bremsen“, räumt der Angeklagte ein. Aber niemals habe er ihren Kopf gegen den Wagen geschlagen oder auf sie eingeprügelt. Und die Tritte auf seine am Boden liegende Frau seien nur angetäuscht gewesen. Sein Verhalten sei nicht zu entschuldigen, sagt der 34-Jährige.

Und dass es ihm leid tue und heute alles sehr, sehr peinlich sei. Er habe sich aber noch in derselben Nacht entschuldigt und mit seiner Frau ausgesprochen. Man habe sich versöhnt und inzwischen ja sogar Nachwuchs. Die Ehefrau müsste als Zeugin nicht gegen ihren Mann aussagen, aber sie will es. Und es reicht ihr nicht, den Angeklagten zu bestätigen – „Er hat mich weder geschlagen, noch getreten und auch nicht meinen Kopf gegen den Wagen gestoßen. Es war nur eine wilde Rangelei.“ –, nein, sie gibt sich selbst eine Mitschuld an dem Geschehen.

Sie sei genervt gewesen. „Er ist betrunken, ich soll ihn abholen, und dann muss ich mir auch noch anhören, dass ich ihn betrogen hätte.“ Sie habe ihn deshalb selbst beleidigt und provoziert – „Wenn ich dich betrogen habe, dann bringst du es wohl nicht mehr!“ –, ihm schließlich sogar eine Ohrfeige verpasst. Auf die Frage, wie es denn sein könne, dass mehrere Zeugen sie hätten zu Boden gehen sehen, hat die Frau eine verblüffende Antwort: „Ich habe mich selbst zu Boden geschmissen. In der Hoffnung, dass er mich dann in Ruhe lässt.“

Falschaussage des Opfers

Mit den Aussagen von sechs Augenzeugen ist das kaum zu vereinbaren. Insbesondere einer von ihnen, ein Rettungssanitäter, der an dem Abend vergeblich versucht hatte, dazwischenzugehen, belastet den Angeklagten schwer. Auf seinen Aussagen basiert im Wesentlichen die Anklageschrift. Die anderen fünf Zeugen, eine Gruppe junger Männer, die der Sanitäter aus dem Fast-Food-Restaurant zu Hilfe rief, hatten zwar die Schläge und Tritte nicht gesehen.

Sie bezeugen aber, dass die Frau gewimmert und geweint habe, dass ihr Mann sie zur anderen Straßenseite zerrte und dort brutal gegen einen Zaun stieß, woraufhin sie zu Boden ging. Auf diese Aussagen hin wird der 34-Jährige schließlich verurteilt. Nicht wegen gefährlicher, sondern wegen einfacher Körperverletzung. Die Schläge und Tritte seien ihm letztlich nicht mit hinreichender Sicherheit nachzuweisen, sagt der Richter. Aber an den Haaren gepackt, gegen den Wagen gestoßen sowie auf der anderen Straßenseite gegen einen Zaun habe er seine Frau.

Falschaussage vor Gericht

Der Angeklagte wird zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt. Die Strafe wäre doppelt so hoch ausgefallen, wird aber mit einem Strafbefehl in Höhe von 1500 Euro wegen Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte verrechnet, der bereits gegen ihn verhängt wurde. Den am 1. Dezember zu Hilfe gerufenen Polizisten gelang es nur mit Mühe, den Mann zu beruhigen. Letztlich wurde er zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert.

Für die Frau des Angeklagten hat die Verhandlung noch ein Nachspiel. Ihre Angabe, sich selbst zu Boden geworfen zu haben, sei völlig lebensfremd und decke sich mit keiner der anderen Zeugenaussagen, erklärt der Richter. Sie habe zwar in guter Absicht so ausgesagt, um ihren Mann zu schützen. Trotzdem sei das eine dreiste Lüge gewesen, also eine Falschaussage vor Gericht. Die werde nun untersucht. Nicht ausgeschlossen, dass dabei am Ende eine Strafe herauskommt, die höher ausfällt als die für ihren Mann.