Die Kirche der St. Martini-Gemeinde. (Roland Scheitz)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag die Kirche St. Martini mit Farbe verunstaltet. An mehreren Seiten des Sakralbaus sind Gemäuer und Fenster großflächig beschmiert. Ein Mitglied des Kirchenvorstandes sagte dem WESER-KURIER, es gebe Videoaufzeichnungen des Farbanschlags. Überwachungskameras hätten aufgezeichnet, wie gegen 2.30 Uhr mehrere Personen Farbe aus umgebauten Feuerlöschern auf die Kirche sprühten. So seien auch höher gelegene Gebäudeteile getroffen worden. Der Sachschaden sei schwer zu beziffern, werde aber wohl einige Zehntausend Euro betragen.

Die Aggression gegen die Gemeinde erreiche damit eine neue Qualität. Die Kirche St. Martini ist seit Längerem Zielscheibe militanter Aktionen. Die Gemeinde gilt als sehr konservativ, ihr Pastor Olaf Latzel wurde vom Amtsgericht wegen Volksverhetzung verurteilt und in der Folge durch die Bremische Evangelische Kirche seines Dienstes enthoben. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 entgegen.