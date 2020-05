Mit roter Farbe sprühten die Aktivisten ihren Protest gegen die im Moment diskutierten staatlichen Hilfen für die Autoindustrie an die Fassade. (Christina Kuhaupt)

Auf die Mercedes-Benz-Niederlassung in der Vahr ist in der Nacht zu Freitag eine Farbattacke verübt worden. Unbekannte besprühten eine Fassade des Autohauses mit roter Farbe und warfen Farbbeutel an die Wand. Auch zwei umstehende Autos bekamen laut einer Polizeisprecherin Farbspritzer ab. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, der Staatsschutz prüft einen politischen Hintergrund.

In einem Bekennerschreiben, das dem WESER-KURIER vorliegt, bekennt sich laut Eigenbeschreibung eine „kleine autonome Klimagerechtigkeitsgruppe“ zu der Tat. Sie schreibt: „Wir haben Farbflecken und ein Graffiti hinterlassen, um dem breiten Protest gegen die angedachte staatliche Unterstützung für die Automobilindustrie Ausdruck zu verleihen.“ Die Gruppe kündigt in dem Schreiben weitere Aktionen an, zum Beispiel „mit vielen auf der Straße oder in kleinen Gruppen direkt an den Autohäusern“.

