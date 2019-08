"Tram endet hier" – beim Straßenbahndepot in Sebaldsbrück starten und enden die Linien 2 und 10 der BSAG. (Frank Thomas Koch)

"Sebaldsbrück, Fahrtende, bitte aussteigen“, ertönt die Stimme vom Band in der Straßenbahnlinie 2. „This tram terminates here. All change please. Das Team der BSAG wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.“

Schön? Nun ja – keine Bezeichnung, die sich einem aufdrängt, wenn man hier aussteigt. Die Endhaltestelle ist zwar ein vergleichsweise großes Areal, bietet Platz, damit die Straßenbahnen 2 und 10 einen Kreis fahren können, um sich wieder in entgegengesetzte Richtung auf den Weg durch Bremen zu machen. Trotzdem wirkt der Haltepunkt eng und eingezwängt. Im Rücken der mächtige mehrgeschossige Bau von Atlas Elektronik, links ein eingezäunter Parkplatz für die Mitarbeiter des Unternehmens, rechter Hand das Riesenreich von Mercedes Benz. Dazwischen die Sebaldsbrücker Heerstraße, über die vier- bis sechsspurig der Verkehr dröhnt.

Großunternehmen liegen direkt in der Nähe

Jede Menge Schilder weisen den Weg zu den Großunternehmen in der Nähe. Rheinmetall Defence Electronics, Airbus, Degussa ... Erst etwa 100 Meter weiter fällt der Blick auf Wohnbebauung. Ein paar verschachtelte Häuser entlang der Schloßparkstraße. Auf dieser Straßenseite der Haltestelle gibt es auch einige kleinere Geschäfte. Der Fahrradladen Bikes & Wheels verspricht „unplattbare Reifen“, daneben ein Herrenfriseur, ein Stehcafé, dessen Scheiben verhängt sind, ein Kebab-Laden und eine Kneipe. Ein Schild im Fenster der Kneipe verheißt Hoffnung: „Neueröffnung“. Ihr Name eher weniger: Endstation.

Die Menschen, die hier arbeiten, lassen auf den Standort nichts kommen. Daniel Dufner vom Fahrradladen Bikes & Wheels zum Beispiel. Zugegeben, Laufkundschaft gebe es hier eher weniger. „Unsere Kunden kommen vor allem aus den angrenzenden Wohngebieten.“ Ein Fahrradgeschäft habe es hier aber schon immer gegeben. „Ich glaube schon seit vor dem Krieg.“ Das jetzige Geschäft habe vor mehr als zehn Jahren geöffnet. „Und es hat sich rumgesprochen, dass es uns hier gibt.“

Darauf hofft auch Zinar Barakat. Er hat im Mai den Friseursalon eröffnet. Vorher stand der Laden jahrelang leer. „Geht so“, beantwortet er die Frage nach dem Kundenandrang. „Ich bin neu. Da braucht es ein bisschen Zeit, um bekannt zu werden.“ Saado Kemal ist einer seiner Kunden. Er wohnt seit gut einem Jahr hier in Sebaldsbrück. „Ist okay“, sagt er. „Man ist hier sehr mobil, kommt überall schnell hin.“ Die Autobahn ist nicht weit. Und dazu natürlich die Haltestelle mit ihren zahlreichen Bus- und Bahnlinien, die von hier abfahren.

1300 Fahrgäste pro Tag

1300 Fahrgäste weist die Statistik der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) an einem durchschnittlichen Werktag allein für die Linie 2 in Sebaldsbrück aus, die die Arbeitsplätze in den angrenzenden Großunternehmen gut erreichbar macht. Für andere ist die Haltestelle nur ein Umsteigepunkt. Etwa für Godwin Okonofua. Der Nigerianer arbeitet in Lesum. Und wartet an diesem Vormittag auf die Buslinie 37, die ihn nach Hause nach Mahndorf bringt. R. Franke wird denselben Bus nehmen. Auch sie ist mit der Straßenbahn gekommen und steigt in den Bus um. Ziel ist Osterholz, wo sie ihre Schwester besuchen will. Anke Gerberding hat nur noch drei Stationen mit dem Bus vor sich. An diesem Tag kommt sie von einem Besuch bei ihrer Mutter, aber auch für sie ist die Endhaltestelle Sebaldsbrück ein täglicher Umsteigepunkt zwischen Zuhause und Arbeit. „Das ist sehr wichtig für mich“, betont sie. Die Alternative Auto hat sie nicht. „Ich habe nicht einmal einen Führerschein.“

Ähnlich sieht das bei Klaus Rosenthal aus, der mit der Bahn aus dem Viertel gekommen ist. Er war dort Einkaufen, hat ein Eis gegessen, jetzt soll es mit der Buslinie 21 ein paar Haltestellen weiter nach Hause gehen. „Ich fahre in Bremen nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, sagt er. Ein Auto? Hat er nicht. Wozu auch. „In Bremen braucht man kein Auto. Hier kommt man doch mit Bussen und Bahnen überall hin.“ Schön wäre aus seiner Sicht, wenn die Busse abends noch ein wenig später fahren würden. „Der letzte hier geht leider schon um halb zwölf.“ Ein bisschen früh, wenn man abends unterwegs ist, findet Rosenthal. „So ein, zwei Busse mehr, vielleicht um Mitternacht und halb eins, wären schön.“

Die BSAG nutzt das Areal nicht nur als Wendepunkt für ihre Busse und Bahnen. Hier ist auch ein Depot mit Werkstatt zu finden, es gibt Pausenräume für das Fahrdienstpersonal, Schulungsräume und nicht zuletzt das Depot der „Freunde der Bremer Straßenbahn“ mit ihren historischen Straßenbahnen. „Straßenbahngeschichte live erleben“ wirbt der Verein an einer Wand der Haltestelle.

Farbenfrohes Idyll

Werben soll wohl auch ein Schild, das ein wenig entfernt an der Schloßparkstraße zu finden ist. „Schlosspark Sebaldsbrück“ steht auf dem obersten Brett. Was allerdings nur mühsam zu entziffern ist. Das Holzschild mit seiner Zeittafel ist verwittert, große Teile der Beschriftung sind abgeblättert. „1683 Landgut Segelsbrück“ lautet der älteste Eintrag. 1800 ging die Fläche in den Besitz von „Frau Dr. G. Meier“ über, 1923 wurde sie als öffentliche Parkfläche verkauft, 1931 fand die Eröffnungsfeier des Schlossparks statt. Der letzte Eintrag datiert aus dem Jahr 1990: „Anlage neuer Stadtpflanzen“. Seither rottet das Schild offensichtlich vor sich hin.

Wer sich davon nicht abschrecken lässt und weitergeht, lässt den Großstadtlärm mit einem Schlag hinter sich. Riesige, zum Teil 150 Jahre alte Bäume und farbenfrohe Blumenbeete säumen sauber angelegte Wege. Dazu farbenfrohe Blumenbeete und ein „wirklich schöner“ Kinderspielplatz. Sagt Susanne Wilkens, die an diesem Morgen mit ihrem eineinhalbjährigen Söhnchen in den Park gekommen ist. Die junge Mutter lebt in Köln, besucht gerade ihre Mutter in Sebaldsbrück. „Das Drumherum hier mit dem vielen Verkehr und dem Lärm ist ja nicht so schön“, findet sie. Aber in den Schlosspark gehe sie gerne. „Wenn man hier herkommt, ist man plötzlich wie in einer anderen Welt.“