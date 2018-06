Fehlt nur noch die Signatur unter dem Kunstwerk. Für das Material, Mahlzeiten und Campingplatz sorgt das Festival. Um alles andere müssen sich die Sprayer selbst kümmern. (Volker Kölling)

Der Deich in Lemwerder ist zur tausend Meter langen Staffelei geworden. 200 Künstler stehen seit Freitag sprayend auf Leitern oder knien am Boden: An diesem Sonntag geht das Farbflut-Festival in den dritten und entscheidenden Tag. Bis um 17 Uhr soll die neue „Weser Side Gallery“ fertig sein. Wer zum Festival mit Livemusik und viel Rahmenprogramm will, sollte sich die Kreuzfahrt mit der Fähre von Vegesack gönnen: Nach links Ausschau halten. Das Festivalgelände beginnt am Aussichtsturm.

Sonnabend um zwei hat Michel Haan aus Groningen mit seiner Sprayercrew „TCK – The Combi Killers“ schon 15 Liter schwarze Wandfarbe und knapp 40 Spraydosen Farbe verbraucht. Neben den Campingstühlen der Holländer dröhnt aus einer fetten Beatbox Hiphop. Eine exotische Schönheit guckt nahezu vollendet von der Wand. Fast fotorealistisch. Die Jungs sind Profis: „Wir waren neulich auch in Berlin wieder bei großen Jams dabei. Aber als ich das Gelände hier zum ersten Mal gesehen habe, war mir sofort klar: Ich muss mein Fahrrad mitnehmen, um hier etwas mitzukriegen und abends nicht vollkommen tot umzufallen,“ lacht Michel de Haan.

Auch die Versorgung der Künstlergruppen mit Farbe, Müllbeuteln, Leitern und Mineralwasser läuft über Lastenfahrräder, ein E-Golf-Caddy kreuzt summend auch noch hin und her auf dem Deichverteidigungsweg. Für das Material, die Mahlzeiten und den Campingplatz sorgt das Festival, den Rest steuert die Sprayerszene selbst bei. Norbert Wudick ist mit seinem Bierfahrrad für die Versorgung des einen Kilometers Deichbühne mit Union-Bier verantwortlich: Das wird von unten in die Patentbecher gezapft. Tatsächlich sind die Künstler aber viel trockener unterwegs als die Sponsoren gedacht hätten. Und auch die zahlreichen Zuschauer jeden Alters sind eher in Schlender- als in Schlucklaune. Wudick lobt zwei junge Damen, die ihm doch noch zu einer Zapfvorführung verhelfen: „Ohne die Frauen würde ich hier ganz trockenlaufen.“

Martina Penner kann ihre Schülerinnen nicht an den Wagen lassen. Was sie etwas weiter an der Wand mit ihrem Zehnte-Klasse-Kunst-Kurs der Oberschule Ronzelenstraße macht, ist genau genommen eben auch Unterricht: „Wir haben uns ‚14 dartists‘ genannt – nach den 13 Schülern und mir. Das hier nennt sich Petersburger Hängung.“ Als erstes haben alle die Rahmen gemalt und dann die Entwürfe aus dem Unterricht umgesetzt. Da guckt ein Homer Simpson aus einem Rahmen, die Waage der Justitia ist zu sehen, Surfszenen am Strand. Am Freitag pilgert die Gruppe erst am Abend zurück. Die Lehrerin ist ziemlich stolz und hat schon entsprechende Noten gegeben: „Bei dem Einsatz und dem Ergebnis bekommen alle eine eins.“

Die Arbeitsergebnisse sind im Ergebnis, von der künstlerischen Qualität her, sehr unterschiedlich. Aber genau das hat Festivalorganisator Dieter Seidel mit dem Konzept des „Urban Arts Festivals“ auch bezweckt: „Das hier sollte von Anfang an ein soziokulturelles Fest werden und auch den Ort Lemwerder und die ganze Umgebung mit einbeziehen. Hier haben die Shanties aus Stedingen gemalt und etwas weiter voll angesagte Graffiti-Künstler aus der ganzen Welt. Wenn etwa die Kolumbianer hier Aktionen in ihren Heimatländern machen, kommen sofort die Autogrammjäger.“

Freier als im normalen Kunstbetrieb

Lutz Krüger hat als Künstlerbetreuer im Orga-Team des Farbflut-Festivals die Kontakte zu den Freunden in Kolumbien spielen lassen, wo er auch selbst regelmäßig arbeitet. Bei ihm sind nur positive Rückmeldungen von Seiten der Sprayer angekommen: „Die Leute, die hier gucken kommen, sind viel offener und freier als im normalen Kunstbetrieb, wo bei der Vernissage die Besucher mit Sektgläsern in der Hand irgendwann mit dem Rücken zu den Bildern stehen. Deshalb machen wir das alle so gerne – wegen des Kontaktes.“

Lutz Krüger ist im Organisationsteam des Festivals für die Betreuung der Künstler zuständig. (Volker Kölling)

Tatsächlich wird ein Sprayer wie Lapiz alle paar Minuten gefragt, ob er da wirklich Wladimir Wladimirowitsch Putin im innigen Bruderkuss an die Wand sprayt. Und ob das andere, noch unfertige Küsser-Konterfei wohl das von Donald Trump wird. Lapiz schüttelt den Kopf mit der schweren Atemschutzmaske: „Das wäre mir zu einfach. Mir ging es darum, zur Weltmeisterschaft mal auf die perfide Homophobie von diesem selbstverliebten Menschen hinzuweisen. Er küsst sich natürlich selbst.“ Außerdem habe er Trumps Kopf in den vergangenen Monaten schon zu oft gesprayt.

Farbflut kommt spielerisch mit Comics daher. Das Festival setzt künstlerische Experimente wie das „Kalligraffiti – Kalligrafie meets Graffiti“ von Lloyd Bahama um, der im bürgerlichen Leben Henning Krauspe heißt. Und es ist alle paar Meter auch ­politisch: Toxicomano ist in seiner Heimat ­Kolumbien bekannt für seine Kampagnen für die Rechte der indigenen Bevölkerung. An der Betondeichwand in Lemwerder hat er ein Mädchen eines Indianervolks am Amazonas verewigt: „Ist sie nicht wunderschön? Wie kann man solch einem Menschen irgendwelche Rechte verweigern? Mir geht es darum, die Schönheit auch in den ­Unterschieden der Menschen zu feiern.“

Das schafft irgendwie auch das Festival Farbflut – allein schon mit seinem Sonntag-Line-Up auf der Showbühne am Aussichtsturm: Um 12 kommt das Akustikduo „Nightbirds“, um 13 Uhr singt der Stedinger Shanty-Chor, und um 14 Uhr spielen die Straßenmusiker von „Dustbins“ – vermutlich barfuß. Bunter geht Farbflut wohl auch akustisch kaum.