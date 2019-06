Der Stein des Anstoßes: Mit Farbbeuteln beworfenes Werbegraffito. (Jakob Milzner)

Ein mit Farbbeuteln beworfenes Werbegraffito sorgt für Unmut im Bremer Viertel: Unbekannte hatten die großflächig gesprühte Reklame der Hamburger Getränkemarke Fritz-Kola an der Straßenecke Sielwall/Ostertorsteinweg vor einigen Tagen beschmutzt, indem sie mit Farbe gefüllte Wurfgeschosse darauf schleuderten. Dabei wurde allerdings nicht nur das mutmaßliche Ziel, also die Werbung, getroffen, sondern auch die Fassade der Nachbarhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden mussten die dort Gewerbetreibenden dann selbst wieder entfernen, wie Barbara Trumpf, Inhaberin des von der Farbattacke betroffenen Cafés Coffee Corner, dem Weser Kurier mitteilte.

Der Vorfall hat vor allem auf Facebook eine hitzige Debatte über Vandalismus und Gentrifizierung im Stadtteil ausgelöst. So wurde ein Beitrag des Cafés Coffee Corner, in dem die Betreiber die Aktion als „unglaublich respektlos“ bezeichnen, bis Mittwoch Nachmittag mehr als 170-mal kommentiert. Der Großteil der Kommentare kritisiert die Haltung der Café-Betreiber und hebt hervor, dass das Anbringen der Reklame in einem linken Stadtteil wie dem Viertel die eigentliche Provokation darstelle – zumal an der Stelle zuvor ein nichtkommerzielles Graffito zu sehen war.

„Ihr beschwert euch, dass die Fritz-Kola-Werbung beschmiert wurde? Der eigentliche Skandal ist doch, dass das gute alte #Tofu-Grafitti durch Werbung übermalt wurde“, kommentierte Jean-Philipp Baeck den Post.

Das verunstaltete Werbegraffito zeigt dabei ein Ur-Bremer Motiv: Zu sehen ist eine schwarz-weiße Variation der Bremer Stadtmusikanten, darüber der Schriftzug „das 1/4 bleibt wach“, und mehrfach der Markenname des Getränkeherstellers. Aktuell ist ein Teil des Bildes von einem Banner des Aktionsbündnisses Ende Gelände verdeckt.

„Wir befürworten keine Werbung, sind aber ganz klar gegen Sachbeschädigung und Vandalismus“, schreibt Trumpf von Coffee Corner. Und weiter: „Das Coffee Corner hat diese Werbung nicht in Auftrag gegeben. Es wäre schön gewesen, hätte vorher zwischen Fritz und den angrenzenden Ladenbetreibern ein Meinungsaustausch stattgefunden.“

Der soziale Wandel im Viertel ist seit längerem ein Thema. Der Stadtteil lebe „schon eine ganze Weile vom Spirit vergangener Zeiten“, sagte Christian Spatscheck von der Hochschule Bremen in einem Interview, das er dem WESER-KURIER im November 2018 gab.