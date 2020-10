Der Freipark wird zunächst geschlossen (Christina Kuhaupt)

Die steigenden Fallzahlen in Bremen haben weitere Konsequenzen: Das Ordnungsamt hat am Mittwoch den Freipark geschlossen, wie die Innenbehörde auf Anfrage des WESER-KURIER bestätigte.

Die Gesundheitsbehörde hat für Mittwoch 99 Neuinfektionen in der Stadt Bremen gemeldet - so viele wie noch nie. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt in Bremen damit bei 57,6 und somit deutlich über dem geltenden Grenzwert von 50. Die 7-Tage-Inzidenz gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen an.

Da der Grenzwert nun überschritten ist, werde die Sondergenehmigungen zur Durchführung von Großveranstaltungen ausgesetzt, teilt die Gesundheitsbehörde mit. Neben dem Freipark müssen auch Messen sofort unterbrochen werden. Außerdem dürfen private Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen nur noch mit maximal 25 Gästen stattfinden. Alle weiteren Veranstaltungen sind auf 100 Teilnehmer, bei dem Ausschank von Alkohol gar auf 25, begrenzt. Sollte die 7-Tage-Inzidenz wieder dauerhaft unter 50 fallen, sollen die Maßnahmen wieder aufgehoben werden.

+++ Weitere Informationen in Kürze +++