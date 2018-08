Nach der Bundesligapartie zwischen dem SV Werder Bremen und Mainz 05 hat es im vergangenen Jahr im Viertel eine Schlägerei gegeben. Dementsprechend viele Mainzer Fans tauchen nun in der "Datei Gewalttäter Sport" auf. (Bilanceri)

144 Personen sind auf Veranlassung der Bremer Behörden in der bundesweiten polizeilichen "Datei Gewalttäter Sport" (DGS) gespeichert, die meisten davon Werder-Fans. Das hat die Innenbehörde auf Anfrage der Grünen mitgeteilt. Das Papier ist Gegenstand der Senatssitzung an diesem Dienstag.

Die Grünen waren dem Sachverhalt nachgegangen, weil die letzten amtlichen Informationen auf Landesebene zu diesem Thema schon sechs Jahre alt sind. Die "Datei Gewalttäter Sport" existiert seit 1994. In dieser zentralen Erfassungsstelle, die bei der nordrhein-westfälischen Innenbehörde geführt wird, sind Personen namentlich gespeichert, die hauptsächlich im Umfeld von Fußballspielen mit Straftaten wie Körperverletzung oder Landfriedensbruch in Erscheinung getreten sind. Aktuell umfasst die DGS gut 10.000 Datensätze.

Die Kritik an der Institution, die der Polizei den Umgang mit dem aggressiven Teil der Fanszene erleichtern soll, ist so alt wie die DGS selbst. Der Hauptvorwurf lautet: mangelnde Transparenz. Denn in der Datei sind nicht nur Personen verzeichnet, die rechtskräftig wegen einschlägiger Straftaten verurteilt wurden. Es reicht die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, und dazu kann es schon kommen, wenn sich jemand in einem Pulk gewalttätiger Fans aufhält und dabei in die Fänge der Polizei gerät. Motto: mitgefangen, mitgehangen. Fachleute schätzen den Anteil der Personen, die in der DGS gespeichert sind, obwohl sie keine Straftaten verübt haben, auf bis zu 30 Prozent.

Gewalttätige Auseinandersetzungen

Von den 144 genannten Personen, deren Namen derzeit auf Betreiben der Bremer Polizei in der DGS stehen, sind 95 der Fanszene von Werder Bremen zuzurechnen. An zweiter Stelle tauchen Anhänger des FSV Mainz 05 auf (25 Registrierte). Diese Häufung hat ihre Ursache in den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande des Bundesligaspiels Werder-Mainz am 16. Dezember vergangenen Jahres. Mit großem Abstand folgen Fans des MSV Duisburg (11), sowie von Alemannia Aachen (3), FC St. Pauli (3) und Borussia Dortmund (2). Wie viele Bremer von anderen Polizeibehörden an die DGS gemeldet wurden – etwa aus Anlass von Krawallen bei Auswärtsspielen des SV Werder – geht aus der Übersicht der Innenbehörde nicht hervor. Solche Zahlen sind offenbar grundsätzlich nicht verfügbar. "Eine Recherche über den Wohnsitz der Betroffenen ist innerhalb der Datei nicht möglich", hieß es am Montag bei der nordrhein-westfälischen Polizei.

Für den Grünen-Innenpolitiker Björn Fecker bleibt die DGS ein problematisches polizeiliches Instrument. Nicht prinzipiell, aber wegen der unklaren Grundlage für die Speicherung von Personen. "Zumindest müsste es zu einer Löschung von Namen kommen, wenn ein polizeiliches Ermittlungsverfahren mangels Beweisen eingestellt wurde", fordert Fecker. Doch dazu wird es nicht in jedem Fall kommen, wenn es nach der Innenbehörde geht. In der Antwort auf die Grünen-Anfrage hält das Haus von Senator Ulrich Mäurer (SPD) fest: "Die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens stellt nicht automatisch einen Löschungsgrund dar."

Björn Fecker findet allerdings auch lobende Worte für die Innenbehörde. Bremen sei eines von wenigen Bundesländern, in denen die Polizei die Betroffenen überhaupt von einer Speicherung in der "Datei Gewalttäter Sport" unterrichtet. "Das ist leider kein bundesweiter Standard", bedauert Fecker. Überhaupt ist die Bremer Polizei bei der Meldung mutmaßlicher Fußball-Gewalttäter an die DGS nach seiner Wahrnehmung zurückhaltender als andere Länderpolizeien.

Eine Überprüfung auf datenschutzrechtliche Korrektheit der Bremer DGS-Einträge hat es seit zehn Jahren nicht gegeben. Auch das geht aus der Antwort der Innenbehörde auf die Grünen-Anfrage hervor. "Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit begründet dies mit fehlenden personellen Ressourcen", heißt es in dem Senatspapier. Diese Formulierung sei "ein bisschen schief", erklärte Bremens oberste Datenschützerin Imke Sommer gegenüber dem WESER-KURIER auf Nachfrage. Richtig sei: Ihr Haus müsse bei anlasslosen Kontrollen polizeilicher Dateien Prioritäten setzen. Aus dem Kreis der in der DGS gespeicherten Personen habe sich in den vergangenen Jahren niemand beschwert. Eine Überprüfung der Datei sei vor diesem Hintergrund unterblieben.