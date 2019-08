Besonders Hunde werden in der Urlaubssaison abgegeben. (Frank Thomas Koch)

Sonne, Strand und Meer: Statt mit dem Hund bei Nieselregen Gassi zu gehen, fahren viele Menschen lieber in den Urlaub - ohne vorher für eine Unterbringung ihres Tiers zu sorgen. Gerade in den Sommerferien geben viele Besitzer ihre Haustiere im Tierheim ab oder setzen sie einfach aus. Die Gründe sind oftmals dieselben: "Allergien, geänderte Lebensumstände, Überforderung. Aber niemand sagt, dass er in den Urlaub möchte. Das traut sich keiner", sagt Gaby Schwab, Sprecherin vom Bremer Tierschutzverein.

144 Fundtiere hat der Verein allein von Juni bis Juli aufgenommen. 44 sind an die Besitzer zurückgegangen. Wie viele von den übrig gebliebenen 100 Tieren wirklich ausgesetzt worden sind, ist unklar. "Viele Tiere werden gefunden und dann bei uns abgegeben. Ob sie vorher ausgesetzt worden sind, wissen wir nicht", sagt Schwab.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Zahl der Fundtiere gesunken. "Das letzte Jahr war eine Katastrophe. In diesem Sommer war die Situation nicht ganz so dramatisch", sagt Schwab. Ein Problem mit der Kapazität hat der Tierschutzverein dank des Internets dennoch nicht: "Die Vermittlung der Tiere funktioniert sehr gut. Durch die sozialen Medien können wir schon nach ein paar Stunden tausende Menschen erreichen und so den Besitzer oftmals sehr zügig ausfindig machen. Früher wurden die Tiere nicht so schnell abgeholt", sagt Schwab.

Mehr zum Thema 125 Jahre Bremer Tierschutzverein Bremen hat ein Herz für Tiere 125 Jahre Bremer Tierschutzverein wurden jetzt mit einer Feierstunde in der Oberen Rathaushalle ... mehr »

Allerdings sind laut Schwab in den Sommerferien mindestens drei Tiere "garantiert ausgesetzt" worden sind. Getroffen habe es zwei Katzen und einen Hund. Was viele nicht wissen: Wird ein Tier ausgesetzt und dadurch dessen Leben bedroht, handelt es sich um eine Straftat und kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro belegt werden. Interessierte sollten sich vor dem Kauf eines Haustieres also genau überlegen, wo es während des Urlaubs untergebracht werden könnte. Sollte überraschenderweise eine Notlage entstehen und Familie, Freunde oder Nachbarn keine Zeit haben, sind Tierpensionen oder Tauschbörsen geeignete Alternativen, um sein Tier sicher unterzubringen.

Während in Bundesländern wie Hamburg und Niedersachsen die Zahl von ausgesetzten und abgegebenen Hunden sinkt, verändert sie sich in Bremen kaum. Ein Grund ist, dass es in Bremen keine Chip-Pflicht gibt, mit der die Halter der Vierbeiner ermittelt werden könnten. Es sind lediglich Besitzer von als gefährlich eingestuften Hunden zum Chippen verpflichtet.

Im niedersächsischen Tierheim Arche-Noah in Stuhr-Brinkum ist in diesem Sommer zum Beispiel nur ein Hund abgegeben worden, wie Mitarbeiterin Janina Walter berichtet. "Wir haben durch die Chip-Pflicht in Niedersachsen generell kaum Probleme mit Hunden. Leider wurde dieser eine Hund bis heute nicht bei uns abgeholt."

Anders sieht es bei den Katzen aus. In den Sommerferien seien 34 Katzen im Tierheim Arche Noah abgegeben worden. Außerdem begrüßte die Einrichtung einen gefundenen Kanarienvogel. Die Arche Noah hat, bis auf eine überraschende Ausnahme, kein offensichtlich ausgesetztes Tier aufnehmen müssen. "Wir haben lediglich zwei Hähne draußen aufgesammelt. Die wurden vom Besitzer rausgeschmissen", sagt Walter und verspricht: "Bis wir einen neuen Besitzer finden, werden wir uns um die beiden Hähne kümmern."