In Bremen befinden sich viele Polizisten auch nach vielen Dienstjahren noch im Einstiegsamt und werden dementsprechend besoldet. (Frank Thomas Koch)

Fast jeder fünfte Bremer Polizeibeamte übt neben seiner eigentlichen Arbeit noch eine Nebentätigkeit aus. Gejobbt wird an der Tankstelle und als Heizungsableser, es gibt Kellner, Taxifahrer und Hausmeister, aber auch Dolmetscher, Fotografen und Filmkomparsen. Ähnliches vermelden die Länder Niedersachsen und Hamburg, wo der Anteil der Polizisten mit Nebenverdienst niedriger liegt. Rund elf Prozent sind es in Niedersachsen, etwa 14 in Hamburg.

Einen Grund für die Nebentätigkeit nennt Lüder Fasche, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP): In Bremen befänden sich zahlreiche Polizisten auch nach 20 Jahren Dienst noch im Einstiegsamt, besoldet nach A 9. Das heißt, sie verdienen gestaffelt nach Dienstalter monatlich zwischen 2708 und 3514 Euro brutto. Wer unter solchen Umständen eine Familie gründen und Wohneigentum erwerben möchte, könne dies oft nur mit einem Nebenverdienst tun, sagt Fasche. So sieht es auch Lars Osburg, stellvertretende GdP-Chef in Hamburg. Insbesondere Berufsanfänger versuchten, mit einem Nebenjob unter anderem Kredite abzubezahlen oder für einen Urlaub zu sparen. Bei Paaren reiche das Geld oft nicht aus, wenn ein Gehalt durch eine Schwangerschaft wegbreche.

Mehr zum Thema Gewerkschaft der Polizei zu Nebenjobs „Familie gründen oft nur mit zusätzlichem Verdienst möglich“ Etwa jeder fünfte Bremer Polizist hat neben seiner regulären Arbeit auch noch einen Nebenjob. ... mehr »

Die Bedingungen für die Nebentätigkeiten regelt in Bremen das Beamtengesetz, erklärt Polizeisprecher Nils Matthiesen. Grundsätzlich gilt, dass Nebentätigkeiten nicht genehmigungspflichtig sind, sondern lediglich angezeigt werden müssen. Allerdings besteht die Möglichkeit, Nebenjobs einzuschränken, zu untersagen oder sogar zu verbieten, „sofern sie geeignet sind, dienstliche Interessen zu beeinträchtigen“.

Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn die Nebentätigkeit den Beamten so stark beansprucht, dass sie die ordnungsgemäße Erfüllung seiner dienstlichen Pflichten behindern könnte. Außerdem dürften Nebenjobs nicht im Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten eines Polizeibeamten stehen und nicht dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung schaden.

Beeinträchtigung dienstlicher Interessen

„Eine pauschale Kategorisierung von Tätigkeiten, die abzulehnen sind, gibt es aber nicht“, sagt Matthiesen. „Es handelt sich immer um Einzelfallprüfungen.“ Die seien besonders gefragt, wenn es um Tätigkeiten im Sicherheitsgewerbe gehe. Ein Job als Türsteher etwa werde in der Regel untersagt. Nur wenn tatsächlich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen zu befürchten sei, werde die Behörde tätig. Einen offiziellen Genehmigungsbescheid gibt es dagegen nicht. Hört der Beamte nichts von der Behörde, so kann er davon ausgehen, dass er die von ihm angezeigte Nebentätigkeit ausüben darf.

Geregelt ist auch die zeitliche Dimension der Jobs. Für Bremens Polizisten gilt, dass eine oder mehrere Nebentätigkeiten acht Stunden in der Woche nicht überschreiten sollen. Bei Lehrtätigkeit sind es fünf Wochenstunden. Bewegt sich der Nebenjob in diesem Rahmen, wird davon ausgegangen, dass die Beamten fit genug für ihren Hauptberuf bleiben, erläutert Matthiesen. „Sollte im Einzelfall allerdings der begründete Verdacht entstehen, dass dennoch die dienstlichen Interessen beeinträchtigt werden, sind weitere Einschränkungen vorzunehmen oder die Nebentätigkeit ist ganz zu untersagen.“

Mehr zum Thema Verwaltungsgericht deckelt Ansprüche Streitpunkt Verwendungszulagen für Bremer Polizisten Bremer Polizisten können sogenannte Verwendungszulagen nur in dem Umfang erhalten, wie ... mehr »

In Niedersachsen wurde einer Polizistin nicht erlaubt, als Fahrerin für Geld- und Werttransporte zu jobben. Dieses Beispiel nennt Werner Steuer, Pressesprecher des niedersächsischen Innenministeriums, als Beispiel für Nebentätigkeit, die von vornherein untersagt wurde. Auch in Niedersachsen müssen Nebentätigkeiten nur angezeigt werden. Auch hier gilt somit, dass alles erlaubt ist, was nicht ausdrücklich nach Prüfung des Einzelfalls untersagt wurde.

Angaben sind mit Vorsicht zu genießen

Zum Stichtag der letzten Erhebung in Niedersachsen im Oktober 2019 hatten 2441 von 22.602 Polizeivollzugsbeamte (jeweils inklusive Anwärter) über eine Nebentätigkeit informiert. Diese Angaben seien allerdings mit Vorsicht zu genießen, betont Steuer. Denn die Beendigung eines Nebenjobs müsse in Niedersachsen nicht gemeldet werden. Womit nicht eindeutig gesagt werden könne, wie viele Polizisten zum Stichtag tatsächlich eine Nebentätigkeit ausübten.

Häufig angezeigt wurden in Niedersachsen Trainertätigkeiten, oft im Bereich des Jugendsports, oder Tätigkeiten in Fitnessstudios. Ebenso häufig vertreten waren Bürojobs, Nebenerwerbslandwirtschaft sowie Lehraufträge und Referententätigkeiten. Mehr als 72 Prozent der gemeldeten Nebenjobs gingen auf Polizisten in den Besoldungsstufen A 9 und A 10 zurück.