Alleinerziehende und ihre Kinder sind laut Statistischem Bundesamt am stärksten von Armut bedroht. (Symbolbild) (Christian Hager/dpa)

Bremen bleibt trauriger Spitzenreiter: In 2018 waren im Stadtstaat 22,7 Prozent der Bevölkerung von Armut bedroht. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf Basis des Mikrozensus hervor. Diese sind ein Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut. Demnach ist das Armutsrisiko in Bremen bundesweit am höchsten, wenngleich es im Vergleich zu 2015 abgenommen hat. Da betrug die Gefährdungsquote noch 24,8 Prozent. Auch damals lag Bremen bundesweit vorn.

In Niedersachsen sieht es dagegen besser aus. Hier liegt die Quote bei 15,9 Prozent. Damit landet das Bundesland deutschlandweit im Mittelfeld. Am besten stehen Bayern mit einer Quote von 11,7 Prozent und Baden-Württemberg mit 11,9 Prozent dar. Dies verdeutlicht die großen regionalen Unterschiede innerhalb Deutschlands.

Alleinerziehende und ihre Kinder besonders armutsgefährdet

Diese zeigen sich auch beim Blick auf Alleinerziehenden-Haushalte, deren Bewohner besonders armutsgefährdet sind: 40,4 Prozent der Personen in diesen Haushalten waren im früheren Bundesgebiet 2018 von Armut bedroht, in den neuen Ländern (einschließlich Berlin) sogar 44,5 Prozent.