Wäre heute 83 Jahre alt geworden: Elvis Presley (dpa)

40 Jahre ist Elvis Presley bereits tot, doch der Mythos des "King of Rock 'n' Roll" ist ungebrochen. In Las Vegas kann man sich von einem Double trauen lassen und im britischen Birmingham gibt es jährlich die Europameisterschaften der Elvis Doubles. Eines der besten Doubles weltweit kommt aus Bremen: Guido Regenhard, der auch unter seinem Bühnennamen "Elvoice" bekannt ist und schon mehrfach in die Finals von Elvis-Wettbewerben kam.

Seit Kindesbeinen ist Regenhard ein Fan des amerikanischen Sängers und mit der Verkörperung seines Idols kann der 50-Jährige seinen Lebensunterhalt bestreiten. Fast alle Songs kennt er auswendig und tritt auch international bei Wettbewerben auf.