Kerim Ucar mit seiner Mutter Dunar und Vater Selcuk. Im Oktober 2017 wurde ihm eine Niere statt der Milz entnommen. (Christina Kuhaupt)

Chaos in der Bremer Staatsanwaltschaft: Im Fall des Bremers Kerim Ucar, dem im Oktober 2017 im Klinikum Mitte eine Niere statt der Milz entfernt wurde, ist der Staatsanwaltschaft ein folgenschwerer Fehler unterlaufen: In einem Schreiben vom 20. Juni an den Rechtsanwalt der Familie hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Ermittlungen gegen den Arzt eingestellt wurden. Als Grund wurde in dem Schreiben, das dem WESER-KURIER vorliegt, angegeben, dass gegen den Arzt bereits in anderer Sache eine erhebliche Strafe verhängt worden sei.

Nachdem die Einstellung durch den WESER-KURIER an diesem Mittwoch bekannt geworden war, räumte die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung Fehler ein: „Der in den Medien zitierte Einstellungsbescheid an den Rechtsanwalt des Geschädigten ist aufgrund eines bedauerlichen Versehens übermittelt worden und gibt nicht die von der Staatsanwaltschaft getroffene Entscheidung wieder“, heißt es darin.

Das Gegenteil ist der Fall, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht: „Die Staatsanwaltschaft Bremen hat gegen einen 62-jährigen Arzt Antrag auf Erlass eines Strafbefehls beim Amtsgericht Bremen gestellt. Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, im Oktober 2017 im Rahmen einer Operation aus Unachtsamkeit eine Niere statt der Milz entfernt zu haben.“

Erst im Mai hatte die Bremer Staatsanwaltschaft ein Gutachten, das sie bei einem Münchener Spezialisten in Auftrag gegeben hat, erhalten: Darin ist von einem groben Behandlungsfehler die Rede. Das bestätigte im Mai ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte schon der Medizinische Dienst der Krankenkassen in seinem Gutachten von September 2018, das der Anwalt der Familie Ucar in Auftrag gegeben hatte, von einem vermeidbaren Fehler des Arztes bei der Operation gesprochen.

Die Mutter, Kerim Ucar, hatte empört auf die Einstellung der Ermittlungen und das Schreiben der Staatsanwaltschaft vom 20. Juni reagiert: : „Es geht hier um Gerechtigkeit für meinen Sohn, der gesundheitlich schwer geschädigt wurde. Das Gutachten der Staatsanwaltschaft hat klar gezeigt, dass es sich um einen groben Behandlungsfehler handelt. Wie kann man das einfach einstellen, weil das aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht ins Gewicht fällt, was meinen Sohn angetan wurde. Fast zwei Jahre hat sich das hingezogen - und dann so etwas. Wir fühlen uns im Stich gelassen und nicht ernst genommen.“

Auch der Rechtsanwalt er Familie, Hans-Berndt Ziegler, hatte bereits ein Schreiben an den zuständigen Staatsanwalt in Bremen auf den Weg gebracht: Ob der Staatsanwaltschaft nachts noch gut schlafen könne, heißt es darin. Und: Es stelle sich die Frage, warum dann vor der Entscheidung ein Jahr Zeit damit verschwendet worden sei, ein teures Gutachten in München einzuholen, das einen groben Behandlungsfehler nachweise. Der Anwalt kritisiert außerdem, dass er und seine Mandanten dies zur Kenntnis nehmen müssten, ohne zu erfahren, welche anderen Straftaten gewichtiger seien.

Die Familie hatte im März parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen auch eine Zivilklage eingereicht, um eine finanzielle Entschädigung Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 200.000 Euro zu erreichen.„Mein Sohn hat immer noch Schmerzen im Bauch“, sagte die Mutter damals.