Mehrere Verletzte und Ermittlungen gegen zwölf Personen wegen gefährlicher Körperverletzung: Das ist die Bilanz der Polizei Bremen nach Einsätzen am Freitag und Samstag. (Björn Hake)

Die Polizei Bremen blickt auf ein einsatzreiches Wochenende: Die Beamten mussten am Freitag und Samstag mehrmals ausrücken, um Auseinandersetzungen zu unterbinden. Das teilt die Polizei am Sonntagmittag mit.

Mann erleidet schwere Kopfverletzungen

Demnach gerieten am späten Freitagabend zunächst fünf Personen in einer Wohnung in der Züricher Straße in Bremen-Osterholz in Streit miteinander. Dabei schlugen zwei Männer einem dritten mit einem Stuhlbein auf den Rücken, besprühten ihn mit Reizgas und schlugen ihm schließlich mit einem Hammer auf den Kopf. Im Anschluss nahmen die beiden das 38-jährige Opfer in den Schwitzkasten und schlugen den Mann mit Fäusten. Damit nicht genug: Im weiteren Verlauf der Prügelei kamen noch zwei junge Frauen hinzu und traten auf den wehrlosen 38-Jährigen ein.

Erst alarmierte Einsatzkräfte konnten die Lage unter Kontrolle bringen. Das Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die vier Tatverdächtigen, die zum Teil alkoholisiert waren, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Tritte gegen den Kopf

Alkoholisiert waren auch drei Jugendliche, die am frühen Samstagmorgen gegen drei Uhr aus einem nichtigen Grund am Hillmannplatz aneinander gerieten. Eine 18-Jährige bewarf einen 16-Jährigen mit einem Trinkpack, dieser trat der Frau daraufhin gegen den Kopf. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Ihr Freund wiederum packte den Angreifer und stieß ihn mit dem Kopf gegen eine Hauswand. Einsatzkräfte der Polizei trennten die drei Jugendlichen schließlich voneinander und informierten den Kinder- und Jugendnotdienst. Gegen die beiden Jungs wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Unbekannter attackiert 34-Jährigen mit Fahrradschloss

Ebenfalls am Samstagmorgen rückte die Polizei zu zwei kleineren Auseinandersetzungen im Steintorviertel aus. Dort attackierte ein unbekannter Täter einen 34-Jährigen mit einem Fahrradschloss, der sich dabei eine Platzwunde am Kopf zuzog und später in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Sein Versuch, den Angreifer aufzuhalten, misslang. Gegen den Angreifer ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Türsteher setzt Pfefferspray gegen Gast ein

Auch nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem Türsteher ermitteln die Beamten wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden gerieten im Eingangsbereich eines Lokals in der Straße "Vor dem Steintor" zunächst verbal aneinander, später setzte der Türsteher Pfefferspray gegen den Gast ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Fahrgäste prügeln sich am Hauptbahnhof

Am späten Samstagabend wurde es dann noch einmal an einer Bushaltestelle am Hauptbahnhof brenzlig. Hier prügelten sich vier wartende Fahrgäste mit Fäusten. Zudem wurde einem der Männer eine Bierflasche über den Kopf gezogen. Eine Streife des Ordnungsamtes beendete die Prügelei schließlich mithilfe von Pfefferspray. Zuvor hatte sie den Streithähnen das Reizgas zweimal angedroht. Gegen die vier tatverdächtigen Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Drei von ihnen wurden mit Augenreizungen in Kliniken gebracht. (var)