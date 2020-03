Mit Ermittlungen der Polizei wegen Körperverletzung endete am Dienstag eine Auseinandersetzung um Toilettenpapier in Hemelingen.

Laut Polizei wollte eine 41 Jahre alte Bremerin gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt in Hastedt mehrere Pakete Toilettenpapier kaufen. Die Frau stand mit der Ware an der Kasse, wurde dort aber vom Personal darauf hingewiesen, dass aufgrund von internen Vorgaben zurzeit nur ein Paket pro Kunde verkauft werden dürfte.

Laut Zeugenaussagen flippte die Frau daraufhin völlig aus und schrie laut herum, berichtet die Polizei. Als eine Mitarbeiterin des Supermarktes die 41-Jährige nach draußen führen wollte, schubste diese sie in einen Reinigungswagen. Als weitere Mitarbeiter hinzukamen, verpasste der 45 Jahre alte Begleiter der Kundin einem Verkäufer mehrere Faustschläge. Die alarmierte Polizei sprach einen Platzverweis gegen die Frau aus, gegen ihren Begleiter wird wegen Körperverletzung ermittelt. Außerdem erhielt die Kundin dauerhaftes Hausverbot in dem Supermarkt.

Diebe in Kinderklinik

Auch bei einer weiteren Straftat vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit der Corona-Situation. Aus einer Kinderklinik in der östlichen Vorstadt stahlen Unbekannte eine größere Menge Desinfektionsmittel. Mitarbeiter der Klinik prüften Mittwochmittag die Bestände und stellten fest, dass mehr als 60 Flaschen fehlten.

Die Polizei kündigte an, in den nächsten Tagen in den Stadtteilen vermehrt mit Kontaktpolizisten an neuralgischen Plätzen unterwegs zu sein, die den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite stünden.