Die Turnhalle der Fritz-Gansberg-Schule in Schwachhausen hat im März für 75 000 Euro ein neues Dach bekommen. (Christina Kuhaupt)

Seit dem Frühjahr hat die Turnhalle am Förderzentrum an der Fritz-Gansberg-Straße in Schwachhausen eine neue Dachkonstruktion. Was aber die Schule für verhaltensauffällige Kinder an sich angeht, steht ihre Konstruktion weiter auf wackligen Füßen. Die Zukunft der Institution, die aufgrund der Inklusion an den bremischen Schulen eigentlich schon 2018 überflüssig sein sollte, dann aber bis 2024 verlängert wurde, ist weiterhin unklar. Die FDP steht auf der Seite derjenigen, die die Fritz-Gansberg-Schule grundsätzlich behalten wollen. Birgit Bergmann, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, fordert nun die Bildungsbehörde auf, bis zum Sommer 2021 ein Konzept vorzulegen, wie der Unterricht von Schülerinnen und Schülern, die besondere Hilfen für ihre Entwicklung benötigen, nach 2024 aussehen soll. Der Dringlichkeitsantrag der Liberalen ist an diesem Dienstagnachmittag auch Thema in der Stadtbürgerschaft.

„Sollte Bremen den Standort an der Fritz-Gansberg-Straße wie geplant schließen, läuft die Stadt Gefahr, dass einige Schülerinnen und Schüler mit emotionalem und sozialem Förderbedarf nicht mehr beschult werden können“, befürchtet Bergmann. Sie fordert Planungssicherheit für Familien, die Kinder mit Förderbedarf haben, aber auch für die Lehrer und Betreuer. Die Bildungsbehörde müsse sich mit Experten zusammensetzen und einen Plan entwickeln, wie die Beschulung von Kindern mit entsprechendem Förderbedarf auch nach 2024 pädagogisch und räumlich möglich ist. Bergmann: „Uns ist wichtig, dass die Lösung mit den Fachexperten gemeinsam getroffen wird und nicht auf Basis von politischen Vorentscheidungen.“

Aus Sicht der FDP reichen die Angebote wie des Zentrums für unterstützende Pädagogik und der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren nicht aus, um eine umfassende inklusive Betreuung aller Kinder in Regelschulen zu leisten. Es werde nach Ansicht von Experten zweifellos immer diejenigen geben, „die aufgrund ihrer herausfordernden Verhaltensweisen eine besondere individuelle Förderung brauchen“, heißt es in dem Antrag der Fraktion. Sie sei allerdings mit den vorhandenen Ressourcen aktuell nicht zu leisten; und Bremen laufe Gefahr, dass bei einer Schließung des Förderzentrums ohne ein Konzept für Kinder mit Förderbedarf einige „Schülerinnen und Schüler nicht mehr beschult werden können“.

Unabhängig von der Frage des weiteren Bestands der Fritz-Gansberg-Schule sollen neben der Turnhalle (Ausgaben für das Dach rund 75 000 Euro) auch die maroden Gebäude saniert werden. Nach Angaben des Bildungsressorts liegen die Kosten bei wenigstens vier Millionen Euro. Gebraucht werden könnten die Räume aufgrund der steigenden Schülerzahlen auch von anderen Schulen der Umgebung.