Die erste Testanlage des "Bike Flash" steht in Garbsen. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt werden, geschehen in Bremen mit am häufigsten beim Abbiegen oder Wenden. Der Verkehrssicherheits-Lagebericht der Polizei für das Jahr 2017 weist mit 580 Fällen einen Anstieg um 11,8 Prozent im Vergleich zu 2016 (519 Fälle) aus. Vor allem, wenn Lkw-Fahrer Fußgänger oder Radfahrer im toten Winkel übersehen, endet das in vielen Fällen tödlich. Auch im Frühjahr am Brill, als eine junge Frau starb, nachdem sie ein Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen überrollt hatte.

Um Unfälle wie diesen künftig möglichst zu verhindern, wird die Bürgerschaft voraussichtlich im Dezember über Schutzmöglichkeiten diskutieren. Die Regierungskoalition aus SPD und den Grünen haben einen Antrag vorbereitet, in dem sie die Einführung von Abbiegeassistenten für die 130 Lkw des städtischen Fuhrparks fordern (wir berichteten). In Hamburg ist das bereits beschlossen. Jetzt legt die FDP mit einem anderen Antrag nach.

Im Moment wird im niedersächsischen Garbsen das Warnsystem „Bike Flash“ getestet. Die FDP fordert, auch in Bremen dieses Pilotprojekt an Stellen, an denen besonders viele Unfälle geschehen, einzuführen. „Bike Flash“ ist ein Mast, der an Kreuzungen aufgestellt werden kann. Werden durch Wärmesensorik Radfahrer und Fußgänger ab einer Entfernung von bis zu 40 Metern erkannt, blinken Leuchten in verschiedenen Höhen auf. Dadurch sollen Auto- und Lkw-Fahrer gewarnt werden, bevor sie abbiegen.

„Diese Innovation kann entscheidend zur Vermeidung von Unfällen im Straßenverkehr beitragen. Der Einsatz lohnt sich insbesondere an Unfallschwerpunkten wie der Brill-Kreuzung“, argumentieren die Liberalen um den Bürgerschaftsabgeordneten Rainer Buchholz. „Bike Flash“ bietet aus Sicht der FDP-Fraktion im Vergleich zu den Abbiegeassistenten den Vorteil, dass es nicht nur in gefährlichen Situationen mit Lkw anwendbar sei, sondern auch Autofahrer davor warnen könnte, Personen im toten Winkel zu übersehen.

„Zudem lässt sich das intelligente System in die Verkehrssteuerung integrieren“, heißt es in dem Antrag. Es erfülle zusätzlich die Anforderungen der vernetzten Mobilität und eine auf den modernen Technikstandards basierende Verkehrsinfrastruktur. Die Kosten für die niedersächsische „Bike Flash“-Testanlage liegen bei rund 34 000 Euro, die sich Garbsen und die Region Hannover teilen.