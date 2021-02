Zugverkehr in Bremen

FDP fragt nach Zustand der Bremer Bahnhöfe

Pascal Faltermann

Die Bremer FDP-Fraktion will in einer Berichtsbitte über den Zustand der Bremer Bahnhöfe informiert werden. Neben dem Ist-Stand will die FDP auch wissen, welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.