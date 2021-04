Erfahrung beim BND: Der neue FDP-Fraktionsgeschäftsführer Philip Lechtape weiß, wie man Geheimnisse hütet. (imago stock&people)

Neustart I

Bei den Freien Demokraten in der Bürgerschaft dürfen Journalisten künftig nicht mehr auf Indiskretionen hoffen. Zum 15. März hat dort Philip Lechtape seine Tätigkeit als Fraktionsgeschäftsführer aufgenommen. Der Jurist war in seiner beruflichen Laufbahn unter anderem zwei Jahre beim Bundesnachrichtendienst, beherrscht also das kleine Einmaleins der Abschirmung. Nach 20 Jahren in Berlin tue ihm und seiner Familie ein Tapetenwechsel bestimmt ganz gut, sagt Lechtape. Politisch hat er ihn schon mal hinbekommen, denn der neue FDP-Fraktionsmanager hat auch einige Zeit als Referent der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gearbeitet.

Neustart II

Von Jutta Dernedde, der früheren Geschäftsführerin des Klinikverbundes Gesundheit Nord, hat man länger nichts gehört. Gute sieben Jahre hatte sie sich auf dem Schleudersitz in der Chefetage gehalten, bevor ein ausuferndes Defizit und die unbewältigten strukturellen Probleme der Geno im November 2019 zu Derneddes Ablösung führten. Die gelernte Chirurgin hätte seither einfach ihre Ruhebezüge genießen können, doch sie wollte etwas tun für ihr Geld. Dernedde bot an, die Leitung des Impfzentrums auf der Bürgerweide zu übernehmen, und übt diese Tätigkeit nun schon einige Wochen aus – offenbar zur großen Zufriedenheit der dortigen Akteure. Allenthalben wird Derneddes unermüdliches Engagement gelobt.

Pas de deux

Tanzsport ist coronabedingt zurzeit nicht möglich, aber vielleicht können Rudolf Hickel und Sven Giegold eine Ausnahmegenehmigung erwirken, zumal die Darbietung im Freien stattfinden soll. Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Hickel hatte in dieser Woche in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk angekündigt, mit dem Europa-Abgeordneten der Grünen einen Freudentanz am Roland aufzuführen. Auslöser dieses Überschwangs war die Ankündigung von US-Finanzministerin Janet Yellen, sich für die Einführung einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen einzusetzen. Eine solche Barriere gegen die Steuervermeidungsstrategien großer Konzerne fordern Hickel und Giegold schon lange.

Klein-Entenhausen

CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder wird Ersatzvater – und zwar für einen ganzen Schwung Entenküken, die voraussichtlich gegen Monatsende auf dem Balkon seiner Wohnung in der Überseestadt schlüpfen werden. Aus schwer begreiflichen Gründen hat sich nämlich eine Stockente entschlossen, ihre Eier in einem großen Pflanztopf abzulegen, der dort steht. „Wir bereiten uns seelisch schon mal auf die Challenge vor“, sagt Meyer-Heder und meint damit das Ende der Brutzeit. „Wenn die Küken geschlüpft sind, müssen wir es hinkriegen, dass die nicht zehn Meter in die Tiefe fallen.“ Das Muttertier wird einstweilen bestens umsorgt, neben dem ungewöhnlichen Nistplatz steht allzeit Wasser und ein Pott mit Futter.