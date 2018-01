Symbolbild. Die Vorsitzende der FDP-Fraktion Bremen, Lencke Steiner, kritisiert die Pläne für neue Fahrradbrücken scharf. (Frank Thomas Koch)

„Was für ein Irrsinn", kritisiert die Vorsitzende der FDP-Fraktion Bremen, Lencke Steiner, die Pläne für neue Fahrradbrücken in Bremen. Wie der WESER-KURIER am Dienstag berichtete, soll neben einer Innenstadt-Verbindung zwischen Altstadt und Neustadt auch eine Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen Hemelingen und Habenhausen geschaffen werden.

Mehr zum Thema Neue Fahrradbrücken über die Weser Nach der Innenstadt-Verbindung zwischen Bremer Altstadt und Neustadt soll eine Querung zwischen ... mehr »

Während es an den Bremer Schulen einen Sanierungsstau von über 600 Millionen Euro gebe, sei der rot-grüne Senat bereit, für 20 Millionen Euro drei neue Fahrradbrücken zu bauen, sagt Steiner. „So lange unsere Kinder in maroden Schulen unterrichtet werden, unsere Polizei nicht vernünftig ausgerüstet ist und unsere Straßen Schlaglöcher haben, darf kein Geld für neue Fahrradbrücken oder Fahrradpremiumrouten ausgegeben werden“, führt sie aus. Das sei nicht nur eine Frage der Priorität, sondern auch des Anstands. Die geplanten Fahrradbrücken seien überflüssig wie ein Kropf. Die Grünen-Fraktion will für die Planungen und den Bau der Brücken Bundesmittel einwerben. Das Thema beschäftigt die Mitglieder der Verkehrsdeputation am Donnerstag, 18. Januar, um 15 Uhr in Raum 416 im Haus der Bürgerschaft.