Der Anschlag auf neun Autos ist der bisher schwerste politisch motivierte Gewalttat gegen die Wohnungswirtschaft. (Nonstopnews)

Die Bremer FDP-Fraktionschefin Lencke Wischhusen hat zu mehr Wachsamkeit gegenüber Linksextremismus aufgerufen. „Wir brauchen bessere Präventionsmaßnahmen und Aufklärung in der Schule, eine Stärkung der Sicherheitsbehörden, schnelle Verfahren bei der Strafverfolgung“, sagte Wischhusen, die ihren Mädchennamen wieder angenommen hat. Sie mahnte: „Sonst wachen wir in einer anderen Gesellschaft auf – und das wollen wir auf keinen Fall.“

Auf Antrag der Liberalen ist am Mittwoch in der Bremischen Bürgerschaft in einer Aktuellen Stunde über die sich zuletzt häufenden mutmaßlich linksextremistisch motivierten Straften in Bremen diskutiert worden. In den vergangenen Monaten waren Immobilienbüros mit Farbe beschmiert, ein Bundeswehrbus angegriffen und Polizeiautos in Brand gesteckt worden. „Zu lange haben wir bei Linksextremismus weggeschaut“, sagte Wischhusen. „Erst als beim G20-Gipfel in Hamburg kriegsähnliche Zustände herrschten, wurde kurz über Linksextremismus diskutiert.“

Der CDU-Abgeordnete Marco Lübke sagte: „Diese Anschläge sind keine Kavaliersdelikte. Es darf sich auch nicht einschleichen, dass wir derartige Taten als normal hinnehmen.“ Jan Timke, Abgeordneter von Bürger in Wut, hielt dem Innensenator vor, Linksextremismus sei in Bremen jahrelang zu wenig beachtet worden. „Der Staat darf nicht erst reagieren, wenn Linksextremisten wieder morden“, sagte Timke. Der Staat müsse klare Kante zeigen gegen jede Form des Extremismus.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) präsentierte zunächst Zahlen, die den Anstieg solcher Taten beweisen. 2018 habe es zehn mutmaßlich linke Gewalttaten gegeben, in diesem Jahr seien es 37. Er wies den Vorwurf zurück, die Sicherheitsbehörden täten nicht genug gegen diese Art des Extremismus'. Er habe das Thema nie verharmlost, die Sicherheitsbehörden seien gut aufgestellt, sagte Mäurer.

Alle Fraktionen distanzierten sich von Gewalt. Nelson Janßen von der Linksfraktion sagte, Gewalt sei kein „adäquates Mittel“, dadurch würden keine Wohnungs- und Mietenprobleme gelöst. Björn Fecker (Grüne) sagte: „Wer glaubt, er könnte Brandanschläge legen, ohne den Tod von Menschen in Kauf nehmen zu müssen, der ist einfach nur blöd.“