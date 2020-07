Die Freien Demokraten werden dem geplanten Haushalt des rot-grün-roten Senats in Bremen nicht zustimmen. (Sina Schuldt)

Die Zustimmung der FDP wird der rot-grün-rote Haushalt in der kommenden Woche in der Bürgerschaft nicht bekommen. Ginge es nämlich nach den Liberalen, gäbe es zum Beispiel den Klimatopf nicht, genau wie viele weitere Vorhaben der Regierungskoalition. Was sie alles anders machen würden, stellt die Fraktion nun in einem eigenen Vorschlag dar. „Es ist natürlich gut, wenn Bremen etwas gegen den Klimawandel tun will“, sagt Thore Schäck, Haushaltsexperte der FDP. „Aber die wirklich wichtigen Entscheidungen bei diesem Thema werden auf Bundes-, wenn nicht sogar auf EU-Ebene getroffen. Deshalb würden wir andere Schwerpunkte setzen.“

Mehr Geld für Bildung

Zum Beispiel in der Bildung, in die, ginge es nach der FDP, die von SPD, Grünen und Linken für Klimaprojekte gedachten 30 Millionen Euro fließen würden – zusätzlich zur geplanten Erhöhung des Etats um jährlich 200 Millionen Euro. Mit dem Geld soll, so steht es in dem 14-seitigen Entwurf, "das neue Handlungsfeld ,Bildungsoffensive für Bremen' gestartet werden", für das neben der Bildungsbehörde auch Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsressort verantwortlich sein sollen. Dem Bildungskonsens von 2018 hatte die FDP als einzige der aktuellen Fraktionen die Zustimmung verweigert. Mit ihrer Offensive würden sie unter anderem in die Ausstattung aller Lehrer mit digitalen Endgeräten (fünf Millionen Euro), IT-Fortbildungen (vier Millionen Euro) für sie und Informationstechnische Assistenten für Schulen (11,25 Millionen Euro) investieren. Um die Qualität der frühkindlichen Bildung zu sichern und zu steigern, sollen 1,5 Millionen Euro in die Überprüfung der Angebote und Konzepte durch externe Gutachten fließen. "Wir investieren nicht nur mehr, sondern vor allem auch sinnvoller im Bereich Bildung", sagt Schäck, "und stellen die dringend notwendige Digitalisierung in den Mittelpunkt.

Impulse für die Wirtschaft enthält der geplante Haushalt aus Sicht der Liberalen ebenfalls zu wenig. „Es gibt einiges, das wir an der Wirtschaftsförderung Bremen kritisieren“, erklärt Schäck. „Aber sie nicht mit den erforderlichen Mitteln auszustatten, halten wir für das falsche Signal.“ Die WFB müsse mindestens mit den Mitteln ausgestattet werden, die das Ressort angemeldet hat, fordert die FDP-Fraktion, also nach ihren Berechnungen 1,6 Millionen Euro für 2020 und etwa 7,3 Millionen Euro für 2021 mehr bekommen. Außerdem müsse Bremen mehr Gewerbeflächen anbieten. Für entsprechend verstärkte Bemühungen steht ein Gesamtvolumen von 13 Millionen Euro im Vorschlag, finanziert aus Mitteln für zu hoch eingeschätzte Zinsen und Kürzungen bei den Zuschüssen im Rahmen der Ausbildungsgarantie. Ebenfalls aus diesen Töpfen würde die FDP Startups mit insgesamt knapp 800.000 Euro stärker fördern.

Weniger Senatoren, dafür weniger Mehrarbeit anderer Staatsdiener: So rechnet die FDP beim Abbau von Überstunden bei Polizisten (350.000 Euro). Schäck: „Der neue Senat wurde unnötig aufgebläht.“ Die Feuerwehr würde zusätzlich drei Millionen Euro für die Erneuerung ihrer Flotte erhalten.