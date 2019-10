Die Galionsfigur soll laut FDP erhalten bleiben. (Monika Klemm)

Die FDP in Bremerhaven setzt sich dafür ein, die „Seute Deern“ nicht in ein anderes Dock bringen zu lassen, sondern das Traditionsschiff vor Ort abzubauen. „Wir können die ,Seute Deern' in ihrem jetzigen Zustand nicht zu einem vertretbaren Preis retten“, sagte der Bremerhavener FDP-Fraktionssprecher Jens Grotelüschen. Bestandteile wie die Takelage oder die Galionsfigur des beschädigten Schiffes gelte es aber zu erhalten. Andere Teile könnten an Interessierte als „Erinnerungsstücke zu einem symbolischen Preis“ verkauft werden.

Weiteres Sinken soll verhindert werden

Laut dem Direktorium des Deutschen Schifffahrtsmuseums soll die „Seute Deern“ in den Kaiserhafen gebracht werden, um ein weiteres Sinken zu verhindern. Aus Sicht der FDP müsse vielmehr verhindert werden, dass andere Exponate „weiter vor sich hin rotten.“ Dass im Umgang mit der „Seute Deern“ Fehler gemacht wurden, räumte auch der Gründungsdirektor des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, Detlev Ellmers, gegenüber der „Nordsee-Zeitung“ ein: „Das Schiff hätte längst in ein Trockendock gelegt werden müssen. Aber auf diese Idee sind wir alle nicht gekommen.“

Zuletzt hatten der Bremerhavener Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) und die Bremer Linken gefordert, das Schiff aufzugeben. In die bereits sanierungsbedürftige „Seute Deern“ war in der Nacht auf den 1. September Wasser eingebrochen, sie sank in der Folge auf den Grund des Museumshafens.