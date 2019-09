Mehr Personalkosten durch den Landesmindestlohn: Für das Universum Bremen geht die Wirtschaftsbehörde nach aktuellem Stand von einem Verlust in diesem Jahr aus. (Christina Kuhaupt)

Die Opposition kritisiert die Äußerung von Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke), der Landesmindestlohn in Bremen sei zu niedrig. Im Interview mit dem WESER-KURIER (Ausgabe vom 21. September) hatte Vogt gesagt: „Der Landesmindestlohn muss sicherstellen, dass Vollzeitbeschäftigte später auch eine auskömmliche Rente haben. Da reichen 11,13 Euro nicht, da müsste man im nächsten Jahr eher bei 13 Euro liegen.“

FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner, die den Landesmindestlohn ohnehin skeptisch sieht, hält die neuerliche Debatte über 13 Euro für „absurd“, weil dies zu einem „Überbietungswettbewerb“ im Mindestlohn führe. Erst zum 1. Juli hatte Bremen den Landesmindestlohn, der für Beschäftigte im öffentlichen Dienst und in öffentlichen Unternehmen gilt, auf 11,13 Euro erhöht. Zuvor galt der bundesweite Mindestlohn von 9,19 Euro. „Die Eigenbetriebe sind eh schon am Limit“, sagt Steiner. Eine Folge könnten Investitionsstau oder Personalkürzungen sein. Volker Redder, bisher für die FDP Deputierter in der Wirtschafsdeputation, kritisiert, dass das Geld, das nun in die Eigenbetriebe gesteckt werden müsse, an anderen Stellen wie bei der Bildung fehlen könnte.

Diskussion verfrüht

In der CDU-Fraktion wird die Landesmindestlohn-Aussage von Vogt ebenfalls kritisch gesehen. Bettina Hornhues, arbeitsmarktpolitische Sprecherin, findet es „unseriös“, dass die Senatorin den Betroffenen Hoffnung mache und dann zurückrudere. Auf ihrer Facebook-Seite hatte Vogt geschrieben, dass das Landesmindestlohngesetz langsamere Anpassungen vorsehe und dass der Landesmindestlohn nur im öffentlichen Sektor gelte. Der CDU-Finanzpolitiker Jens Eckhoff hält die Diskussion um eine Erhöhung des Landesmindestlohns für verfrüht. Man müsse die Erfahrungen abwarten. Die CDU stehe dem Landesmindestlohn grundsätzlich skeptisch gegenüber. Eckhoff hält es für einen Konstruktionsfehler, dass studentische Hilfskräfte nicht davon ausgenommen wurden.

Öffentliche Gesellschaften mit vielen Aushilfskräften betrifft der Landesmindestlohn besonders. Am 11. September hatte die Senatorin für Wirtschaft und Arbeit in der Wirtschaftsdeputation den aktuellen Beteiligungsbericht vorgelegt, der über Gewinne und Verluste von Unternehmen in öffentlicher Hand in den ersten beiden Quartalen berichtet. Dem Papier zufolge wird die Glocke Veranstaltungs-GmbH nach aktuellem Geschäftsverlauf im Jahr 2019 ein Minus von 69 000 Euro erwirtschaften, für die Universum Managementgesellschaft wird ein Jahresfehlbetrag von 104 000 Euro prognostiziert. Dies ergebe sich aus der zum 1. Juli erfolgten Erhöhung des Landesmindestlohns, die nicht im Wirtschaftsplan 2019 enthalten sei. Das Defizit könne durch die Gesellschaften nicht ausgeglichen werden, heißt es.

Der Sprecher der Wirtschaftssenatorin Vogt, Kai Stührenberg, teilt auf Nachfrage mit: „Weil die Erlös- und Kostenstrukturen beim Universum und der Glocke bereits sehr eng kalkuliert sind, ist hier eine Unterstützung durch die öffentliche Hand erforderlich.“ Die Gesellschaften selbst würden aber nicht aus der Pflicht genommen. Stellenstreichungen seien nicht geplant. Der Sprecher unterstreicht, dass der Landesmindestlohn laut Koalitionsvertrag regelmäßig überprüft werden soll. „Viele Experten kommen zu dem Schluss, dass 12 Euro für eine auskömmliche Rente nicht ausreichen“, so Stührenberg.

Dem pflichtet Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bei: „Für eine auskömmlich Rente reichen 12 Euro nach Ansicht vieler Experten nicht aus. Zumal dann, wenn der Rentenbezieher keine lückenlose Erwerbsbiographie hat.“ Über Vogts Interview-Aussage sagt er: „Ich verstehe die Äußerung meiner Kollegin so, dass aus Sicht der Beschäftigen eine Erhöhung des Landesmindestlohns auf 13 Euro die Stunde wünschenswert wäre.“ Die Koalition habe sich allerdings bewusst dafür entschieden, dass sich der Mindestlohn an der untersten Gehaltsgruppe im öffentlichen Dienst orientiere. „Im kommenden Jahr sind 13 Euro daher eher unwahrscheinlich, sondern nur perspektivisch realistisch.“

Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) hält sich diplomatisch zurück. Er verweist auf die Koalitionsvereinbarung, wonach eine jährlich tagende Kommission über eine Erhöhung des Landesmindestlohns entscheide. „Diese Entscheidung warten wir ab“, sagt Strehl.