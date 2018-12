Fusion mit größeren Behörden

FDP will Bremer Verfassungsschutzamt auflösen

Die FDP will die Zahl der Verfassungsschutzämter in Deutschland von 16 auf sechs reduzieren. Kleine Ämter, wie das in Bremen, könnten demnach mit größeren zusammmengelegt werden, heißt es in einem "Spiegel"-Bericht.