Hebammen, die den Aufklärungsunterricht an Grundschulen gestalten, oder Physiotherapeuten, die einzelne Sportstunden übernehmen. Wenn es nach der FDP-Bürgerschaftsfraktion geht, könnte das bald Alltag an Bremer Schulen sein. Die Liberalen wollen den Unterricht für externe Fachkräfte öffnen. Einen entsprechenden Antrag will die Fraktion Ende der Woche einreichen.

Die FDP reagiert damit nach eigenen Angaben vor allem auf Kritik der Wirtschaft, Schulabgängern fehlten häufig die Ausbildungsreife und der Bezug zum späteren Berufsleben. „Eine stärkere Verzahnung von schulischer und außerschulischer Bildung kann dafür sorgen, dass ein reibungsloser Übergang zwischen Schule und Beruf oder Studium möglich wird“, sagt Julie Kohlrausch, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion. Schulen sollten sich zu Bildungszentren entwickeln.

Zwar gebe es in Bremen bereits erste Kooperationen zwischen Schulen und Partner-Firmen, doch die FDP fordert zudem die Öffnung im Personalbereich. Das Kooperationsmodell biete vor allem Firmen eine Chance, sich und ihren Arbeitsbereich den Schülern vorzustellen und die Jugendlichen an den Arbeitsalltag heranzuführen.

Um auch andere Tätigkeitsfelder in die Schulen zu integrieren, biete es sich an, Menschen unterschiedlichster Profession in den Unterricht einzubinden. Dafür sei eine möglichst unbürokratische Möglichkeit nötig, diese externen Fachkräfte ehrenamtlich oder temporär fest beschäftigen zu können. „Durch einen zeitlich begrenzten Einsatz im Unterricht können alle Schüler eines Jahrgangs erreicht und somit auf den Berufseintritt besser vorbereitet werden“, so Kohlrausch weiter.

Neben der bloßen Vorstellung eines Berufsbildes oder einer Firma könnten in mehrwöchigen Projekten Fähigkeiten erlernt oder getestet werden, auf deren Grundlage eine berufliche Orientierung möglich wird, heißt es in dem Antrag. Den Schülern werde durch Externe eine neue Perspektive auf den Lernstoff eröffnet.