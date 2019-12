Hauke Hilz wird im April nicht mehr für den Landesvorstand der Bremer FDP kandidieren. (Marco Butzkus)

Er will sich künftig stärker auf Bremerhaven als auf Bremen konzentrieren: Hauke Hilz, Chef der Bremer FDP, wird sein Amt als Landesvorsitzender abgeben. Das kündigte er am Montagabend auf einer Weihnachtsfeier seiner Partei an. Im April wählen die Liberalen einen neuen Landesvorstand. Als Hilz' Nachfolger will Thore Schäck kandidieren. Der 34-Jährige ist seit der Wahl im Mai Bürgerschaftsabgeordneter.

Zu seiner Entscheidung sagte Hilz gegenüber dem WESER-KURIER, er wolle seinen politischen Fokus nach bald neun Jahren im Amt künftig stärker auf die Arbeit in der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung legen. Dort regiert die FDP zusammen mit SPD und CDU in der wegen der Parteifarben so genannten Deutschland-Koalition. „Es hat mir viel Spaß gemacht, aber die neuen Aufgaben erfordern viel Zeit und Aufmerksamkeit“, sagte Hilz. Sein Mandat für die Bremische Bürgerschaft wird er aber behalten.