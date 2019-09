Der Anbieter Lime hat die Genehmigung erhalten, 500 Roller in Bremen zum Verleih bereitzustellen. (Jens Kalaene /dpa)

Die FDP-Bürgerschaftsfraktion billigt, dass es in Bremen demnächst die Möglichkeit gibt, E-Scooter auszuleihen. Gleichzeitig warnt ihr verkehrspolitischer Sprecher Thore Schäck vor einer möglichen Überregulierung der Angebote durch die Stadt. „Wir begrüßen, dass es klare Regelungen zur Lagerung und Nutzung gibt und damit chaotische Zustände vermieden werden können“, sagt er.

Aber Bremen müsse aufpassen, dieses sich gerade erst entwickelnde Angebot nicht durch vorschnelle Überregulierung zu ersticken. Die FDP-Fraktion forderte, dass mehr Anbieter für den bremischen Markt zugelassen werden. Am Samstag war bekannt geworden, dass der Verleiher Lime die Genehmigung erhalten hat, 500 Roller in Bremen zum Verleih bereitzustellen. Schäck: „Die Mobilität der Zukunft in einer Stadt wie Bremen besteht nicht nur aus Fahrrad oder Auto, sondern ist vielfältig." Andernorts hätten sich die E-Scooter etwa bei der Fahrt kürzerer Strecken bereits bewährt.