Was das Gute-Kita-Gesetz des Bundes für Bremen bedeutet, darüber hat am Dienstag die Bildungsdeputation in einer Sondersitzung diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass trotz der Mittel viele Herausforderungen bestehen bleiben. Erst am vergangenen Donnerstag hatten Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (beide SPD) den Vertrag zum Gesetz unterzeichnet. Ausgemacht ist nun, dass Bremen bis zum Jahr 2022 rund 45 Millionen Euro aus dem Bundesetat bekommt. Fast die Hälfte des Geldes soll die in Bremen beschlossene Beitragsfreiheit von Kitagebühren für Kinder ab drei Jahren ausgleichen ab 2019/2020.

Staatsrat Frank Pietrzok (SPD) bezeichnete den Vertrag als „bildungspolitischen Erfolg“. Bremen habe sich damit auseinandersetzen müssen, dass es in Niedersachsen bereits eine Beitragsfreiheit für Kitas gebe und reagiert. Dank der Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz gebe es nun Handlungsspielraum darüber hinaus. Bremen will mit dem Großteil davon, 55 Prozent, die Qualität der Kitas verbessern. Zum Beispiel soll mehr Personal in Kitas „in schwierigem Umfeld“ eingesetzt werden. Sofia Leonidakis (Linke) kritisierte jedoch, dass Bremen mit den nun formulierten Zielen hinter in der Vergangenheit gesetzten Vorgaben zurückstehe. „Das finde ich extrem problematisch.“ Sandra Ahrens, bildungspolitische Sprecherin der CDU, begrüßte zunächst die zusätzlichen Mittel des Bundes. Allerdings bezweifelte sie die Rechnung des Ressorts, die Personalausstattung werde in den Kitas in schwierigen Umfeld um bis zu 20 Prozent verbessert, wie es in der Vorlage zu lesen war. Matthias Güldner (Grüne), Vorsitzender der Deputation, machte deutlich, dass zusätzliche finanzpolitische Anstrengungen nötig seien, um mehr Fachkräfte zu gewinnen. Das Gesetz suggeriere, dass das „Problem Kita“ gelöst sei und sich der Fachkräfte-Kind-Schlüssel verbessere. Doch dafür fehlten die Erzieher. „Der am Ende alles bestimmende Punkt sind die Fachkräfte. Da stehen wir im Land Bremen vor Herausforderungen.“

Tablets für alle?

Zum Auftakt der Bildungsdeputation am Dienstagnachmittag ging es um den Medienentwicklungsplan für Bremen. Diskutiert wurde dabei, ob nicht alle Lehrer eigene Tablets bräuchten. Ein Tablet im Team? Das reiche sicherlich nicht aus, merkte eine Sprecherin des Personalrats Schulen an. Bildungssenatorin Bogedan betonte, dass die aktuelle Ungleichheit zwischen Schulen mit dem Medienentwicklungsplan überwunden werden solle. Derzeit ermöglichten Schulvereine teils eine bessere Ausstattung über die „Bordmittel der Behörde“ hinaus. Sie schafften etwa selbst interaktive Tafel an. „Genau da wollen wir ran“, sagte Bogedan. In Zukunft solle es vergleichbare Standards in den Schulen geben: Die Mittel des Digitalpakts sollen die Lücke schließen und für Gerechtigkeit sorgen. Grundsätzlich gehe es um die Frage: „Wie schaffen wir es, Technik und pädagogische Ziele bestmöglich miteinander zu vereinen?“ Ziel sei, möglichst guten Unterricht zu gestalten, sagte Claudia Bogedan. Thomas vom Bruch (CDU) appellierte, die Medienentwicklung mit den Mitteln des Digitalpakts des Bundes „zügig umsetzen“.