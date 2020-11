Etwa 7000 Bremer erhalten Unterstützung durch die Bremer Tafel. (Christian Kosak)

Die Tafel in Bremen expandiert, sie sucht neue Standorte, braucht neue Mitarbeiter. Sie wächst nicht, weil sie unbedingt wachsen will, sondern weil sie es muss. Sie wird schlicht und einfach so dringend gebraucht.

Die staatliche Hilfe reicht nicht aus

Für den Staat, vor allem wenn er sich als Sozialstaat begreift, ist es eine Schande, dass die Tafeln immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es beweist nämlich, dass etwas faul ist im System: Die staatliche Hilfe reicht nicht aus, damit sich alle Menschen angemessen versorgen können.

Es ist noch keine zwei Jahre her, dass die Tafel in Essen eine Zeit lang nur noch Waren an Kunden mit einem deutschen Personalausweis ausgegeben hat. In der Hochphase der Flüchtlingsankünfte glaubte sie, die Nachfrage nicht mehr anders bewältigen zu können. Corona sorgt jetzt dafür, dass mehr Menschen ihren Job verlieren. Die Altersarmut wächst seit Jahren. Es wird nicht ewig gut gehen, dass sich der Staat aus der Pflicht stiehlt und die Tafeln den Rest regeln lässt.