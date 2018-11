Auf die Eislaufbahn am Ansgarikirchhof müssen Schlittschuhfahrer verzichten. (Frank Rumpenhorst dpa/lhe)

Die Innenstadt ist in der Advents- und Weihnachtszeit um eine Attraktion ärmer. Die Eislaufbahn vor der Handwerkskammer am Ansgarikirchhof wird nicht aufgestellt. Das bestätigte Tim Cordßen, Sprecher des Wirtschaftsressorts, dem WESER-KURIER. Die Gesamtsituation rund um dieses Areal sei aufgrund der Baustellen, der großen Gerätschaften und Container nicht so, dass sich der Platz für den Betrieb der Fläche eigne. Zur Eisbahn gehörten auch Buden mit Essen und Trinken, um dort einen wirklichen, attraktiven Anziehungspunkt zu schaffen. "Das ist in diesem Jahr einfach nicht möglich."

