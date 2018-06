Zahlreiche Anhänger des türkischen Staatspräsidenten Recep Tyyip Erdogan haben am Sonntagabend die Wiederwahl des Präsidenten auf Straßen in Bremen gefeiert. Wie die Polizei berichtet, gab es am Abend mehrere Autokorsos, an denen sich etwa 50 Fahrzeuge beteiligten. Am Breitenweg hielten die Anhänger vor der Kreuzung der Bahnhofstraße und blockierten die Straße.

Zahlreiche Anhänger Recep Tayyip Erdogans feierten dessen Wahlsieg vor dem Bremer Bahnhof (Marek Pötzsch)

"Die Einsatzkräfte stellten viele Verkehrsverstöße fest, wie das Herauslehnen aus dem fahrenden Fahrzeug, das Blockieren von Kreuzungsbereichen, sowie das Tanzen auf den Fahrzeugdächern. Dazu wurden mehrere Gurt- und Handyverstöße geahndet", erklärte ein Polizeisprecher. Die Freude über ein Ereignis rechtfertige keinesfalls die Missachtung der Verkehrsregeln, mahnte der Sprecher. (sei)