Laut Bundesumweltamt setze das Böllern in der Silvesternacht in ganz Deutschland insgesamt 4500 Tonnen Feinstaub frei, das entspreche 16 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Menge. (Paul Zinken /dpa)

Rainer Hambrecht: Mit Blick auf das Feuerwerk zum Jahreswechsel ist es eine erhebliche, zusätzliche und vor allem unnötige Feinstaubbelastung. Denn verschiedene und sehr umfangreiche wissenschaftliche Studien der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Feinstaub die Gesundheit gefährdet und unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen kann.

Wenn Böller oder Raketen abgeschossen werden und explodieren, wird Feinstaub freigesetzt. Diese kleinen Partikel geraten dann über die Lunge ins Blut und können chronische Entzündungen an den Herzkranzgefäßen hervorrufen. Das kann im schlimmsten Fall zu Herzinfarkten oder tödlichen Krankheiten führen.

Aktuelle Studien gehen davon aus, dass im Jahr in ganz Europa knapp 400.000 zusätzliche Todesfälle durch Feinstaubbelastungen verursacht werden. In Osteuropa ist die Lage wesentlich schlimmer, aber auch in Deutschland steigt die Zahl der Betroffenen, besonders in den Großstädten. Die Todesursache sind in 40 Prozent der Fälle Herzinfarkte, erst danach kommen Schlaganfälle und Lungenerkrankungen. Das heißt: Der Feinstaub ist genauso ein Risikofaktor wie das Zigarettenrauchen.

Das kommt natürlich nicht nur von dem Feinstaub, der am Silvesterabend ausgestoßen wird. Feinstaub entsteht jeden Tag, vor allem durch Industrie und Verkehr. Aber wenn man sich überlegt, dass alleine zum Jahreswechsel die Menge an Feinstaub ausgestoßen wird, die in den meisten Städten innerhalb von vier Monaten im Straßenverkehr ausgestoßen wird, sollte man sich schon überlegen, ob diese Extrabelastung wirklich nötig ist.

Beim Zünden der Feuerwerkskörper gibt es natürlich eine akute Gefahr, wenn Erwachsene und Kinder nicht sorgfältig damit umgehen. Aber die Diskussion über die Feinstaubbelastung in den Städten ist nicht zu unterschätzen: Da wird auf der einen Seite über Großfahrzeuge wie SUVs debattiert oder Dieselfahrverbote ausgesprochen, aber auf der anderen Seite schießen wir so viele Raketen und Böller ab. Das beißt sich meiner Meinung nach kolossal.

Mich überrascht da offen gesagt die Sorglosigkeit, mit der Jugendliche und Erwachsene am Silvesterabend Massen an Raketen und ähnlichem zünden. Wir wissen inzwischen, wie gefährlich Feinstaub ist und dass die Belastung in allen Städten steigt. Dass wir dann an einem Abend diese Mengen an Feinstaub in die Atmosphäre schießen und so einen Partikelanstieg verursachen, dafür fehlt mir offen gesagt das Verständnis.

Wenn man ganz konsequent sein will, müsste man um Mitternacht im Haus bleiben oder sich einen Mund- und Nasenschutz aufziehen. Aber das ist natürlich schwierig. Das allerbeste aus meiner Sicht ist, mit Freunden und Verwandten über die Problematik zu diskutieren und auf das Feuerwerk zu verzichten. Das Geld ist bei Organisationen, die sich für die Umwelt oder für Menschen einsetzen, wesentlich besser aufgehoben.

Zur Person

Rainer Hambrecht ist seit Juni 2006 Chefarzt der Kardiologie und Angiologie am Herzzentrum Bremen. Er ist außerdem der Sprecher der Arbeitsgruppe für Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie.

Zur Sache

Raketen ohne Feinstaub

Die Stiftung Bremer Herzen warnt ebenfalls in diesem Jahr vor gesundheitsschädlichem Feinstaub am Silvesterabend. Deshalb unterstützt die Stiftung eine Aktion für eine „feinstaubfreie und virtuelle Silvester-Böller-Aktion“, die am Sonnabend, 28. Dezember, startet. Pünktlich zum bundesweiten Verkaufsstart für Feuerwerkskörper geht auch ein Fotofilter für das soziale Netzwerk Instagram online.

Damit können Nutzerinnen und Nutzer ein Foto entsprechend virtuell mit einem Feuerwerk versehen. Rainer Hambrecht begrüßt diese Aktion: Gerade für junge Menschen seien die Bilder, die bei Partys zum Jahreswechsel entstehen, sehr wichtig. Deshalb sei ein solcher Filter eine gute Möglichkeit, sozusagen feinstaubfrei an die entsprechenden Schnappschüsse zu gelangen.