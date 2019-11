Drei Fenster wurden von den Unbekannten beschädigt. (Jan-Felix Jasch)

In der Nacht zu Mittwoch zwischen 24 und 6.45 Uhr haben unbekannte Täter versucht, mehrere Fensterscheiben im Gebäude einer Wohnungsbaugesellschaft an der Straße Tiefer einzuwerfen.

Drei Fenster wurden nach aktuellem Ermittlungsstand beschädigt, teilt die Polizei Bremen mit. Einsatzkräfte hätten vor Ort Pflastersteine gefunden und als Beweismaterial sichergestellt.

Der Staatsschutz prüft einen politisch motivierten Hintergrund der Tat und auch ein Bekennerschreiben, das der Polizei vorliegt, heißt es weiter.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat, Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362 3888 entgegen.

Erst am vergangenen Sonntag waren in Woltmershausen mehrere Fahrzeuge des Wohnungsunternehmens Vonovia in Brand gesetzt worden. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro.