Hoch hinaus: Die Glasflächen am Rathaus können nur mit Hilfe eines Hebekorbes geputzt werden. (Frank Thomas Koch)

Nieselregen, leichter Wind und nur sechs Grad. Andreas Körner und Manfred Kriete reinigen trotzdem Fensterscheiben. Mitten in der Nacht, für mehrere Stunden, einsam in der Innenstadt. Sie putzen die Fensterfront am Bremer Rathaus.

Zwei Mal im Jahr werden die sechs schwer zu erreichenden großen Fenster der oberen Rathauskammer und der Güldenkammer von außen geputzt. Die zentralen Fensterscheiben an der Fassade Richtung Marktplatz, Roland und Weihnachtsmarkt sind nur mit einer Hebebühne zu erreichen.

Die wird heute Nacht Manfred Kriete bedienen. Er ist 73 Jahre alt und hat sich warm eingepackt. Die Putzarbeit übernimmt Andreas Körner. Er putzt seit 25 Jahren Fenster, „mit Unterbrechungen“, sagt er und trinkt einen Schluck heißen Kaffee aus seiner Thermoskanne. Sie kennen sich und sie kennen die Fensterscheiben des Bremer Rathauses. Bereits zu Beginn des Jahres haben sie gemeinsam für Sauberkeit an Bremens Weltkulturerbe gesorgt. „Schon etwas Besonderes“, sagt Körner. Beide sind gebürtige Bremer.

Andreas Körner (links) reinigt die kleinen Glasflächen, Manfred Kriete bedient den Hebekorb. (Frank Thomas Koch)

Vorher Strom abschalten!

Pünktlich um 00.30 Uhr sind sie vor Ort. Mit kleinem, gelben Lastwagen mit Hebekorb und Putzeimer. In den gibt Andreas Körner Flüssigkeit aus einem Kanister. „Klares Wasser, sonst nichts“, sagt er. Kein Spezialwerkzeug, kein Spezialreinigungsmittel. Nur Wasser, ein bisschen Geschirrspülmittel und ein Lappen. Ein kleiner Handwischer ist zwar auch im Eimer, aber zum Einsatz kommt er kaum. „Einmal vorher ein bisschen zum nass machen, aber bei diesen Fenstern bringt das nichts“, sagt Andreas Körner. „Die Flächen sind nicht groß genug.“

Große Bleiglasfenster zieren die Front des historischen Gebäudes. Fenster, die aus einzelnen, kleinen Glasscheiben bestehen, die durch einen schmalen Bleirahmen verbunden sind. Eine dieser kleinen Scheiben ist etwa so groß wie eine Handfläche. Insgesamt putzt Andreas Körner in dieser Nacht über 2000 dieser kleinen Glasflächen.

Sie warten auf das Signal der BSAG-Mitarbeiter. Losgehen kann es erst, wenn der Strom in den Oberleitungen der Straßenbahn abgeschaltet ist. Sie wollen schnell anfangen, auch wenn die Zeit eigentlich gut ausreichen sollte. „Aber man weiß ja nie, ob nicht irgendwas schiefgeht“, sagt Manfred Kriete. Um vier müssen sie fertig sein, dann sollen die Straßenbahnen wieder durch die Innenstadt rollen.

Neugierige Wachleute

Um 1 Uhr bringt Manfred Kriete den kleinen Lastwagen in Position. Er stellt sechs rot-weiße Verkehrspylonen auf. Drei vor dem Wagen, drei dahinter – auch wenn nur sehr wenige Fahrradfahrer und Autos vorbeikommen. Sie klettern in den Hebekorb und befestigen die Karabinerhaken ihrer Sicherheitsausrüstung.

Dort ist es eng, sie stehen dicht beieinander. Der Regen wird stärker, sie schaukeln gemeinsam leicht im Wind, als es nach oben geht. Manfred Kriete steuert vorsichtig näher ans Rathaus, bis sich Andreas Körner nur noch leicht vorbeugen muss, um die Fenster zu erreichen. Ein eingespieltes Team, sie reden nur wenig.

Die Arbeit ist sehr kleinteilig. Schnell und mit kurzen Bewegungen wischt Körner konzentriert die einzelnen kleinen Glasflächen zwischen den Rahmen. „Nach einer Weile schon anstrengend“, sagt er. Zusätzliche Beleuchtung brauchen sie nicht: Das Rathaus wird die ganze Nacht angestrahlt und auch der Mond leuchtet hell zwischen den Türmen des Doms.

Einmal setzen sie ihren kleinen Lastwagen um. Andreas Körner nutzt die kurze Pause und wechselt das Wasser in seinem Eimer. „Dreckig, die Fenster“, sagt er. Feiner sandiger Staub ist in seinem Putzwasser. Dann geht es wieder in die Höhe. Selten können sie den Ausblick genießen, zu vorsichtig müssen sie mit dem Bremer Wahrzeichen umgehen. Es ist einsam vor dem Rathaus mitten in der Nacht, außer dem laufenden Motor der Hebebühne ist kaum etwas zu hören.

Sehr selten schauen Menschen vorbei, sie scheinen von Weihnachtsfeiern zu kommen. Manche tragen einen Frack, manche nicht – aber fast alle schauen kurz nach oben und beobachten die Arbeit der Fensterputzer. Auch die Wachleute des menschenleeren Weihnachtsmarktes blicken auf ihrer Runde immer mal wieder auf und verfolgen den Fortschritt.

Um 3.30 Uhr ist in dieser Nacht Feierabend und die Scheiben sind wieder glasklar – pünktlich und ohne besondere Vorkommnisse. Ob am nächsten Tag, wenn der Weihnachtsmarkt wieder geöffnet hat und der vorweihnachtliche Einkaufstrubel wieder in die Obernstraße eingezogen ist, jemand ihre Arbeit bemerkt hat?