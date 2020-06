Ähnlich, aber nicht identisch: So sehen einige Eigenheime vom Bauträger Interhomes in Osterholz aus. (Christina Kuhaupt)

Wie ein Möbelstück aus einem Katalog, nur viel größer: das Fertighaus für ein oder auch zwei Familien wird immer beliebter bei Bauherrinnen und -herren in Deutschland. In den ersten drei Monaten dieses Jahres entfiel fast jede vierte Baugenehmigung auf ein Fertighaus, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Deutschlandweit wurde von Januar bis März der Bau von rund 24.100 Ein- und Zweifamilienhäusern genehmigt, davon sollen fast 5600 in Fertigbauweise errichtet werden. Das ist ein Plus von 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gesamtmarkt bundesweit sei dagegen um 2,1 Prozent gewachsen, teilte der Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF) mit.

Auch in Niedersachsen macht sich der Zuwachs bemerkbar: Nach Angaben des Branchenverbands stieg der Anteil der Baugenehmigungen für Fertighäuser im ersten Quartal um 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Bremen, wo generell nur wenige Fertigbauhäuser gebaut werden, regis­trierte der BDF keine Steigerung.

Große Neubaugebiete mit zahlreichen kleinen Grundstücken

Nach Angaben des Statistischen Landesamts Niedersachsen deutet die gestiegene Zahl der Baugenehmigungen nicht unbedingt auf eine gestiegene Nachfrage nach Fertighäusern hin. Oftmals würden große Neubaugebiete auf einen Schlag zur Bebauung freigegeben. Diese umfassten nicht selten zahlreiche kleine Grundstücke, auf denen auch Fertigbauhäuser realisiert werden würden. Für eine Interpretation der Zahlen ist es nicht nur nach Angaben des Landesamts für Statistik sondern auch nach Auskunft von Akteuren der Baubranche Niedersachsens und Bremens zu früh.

Fertighäuser erleben bereits seit einiger Zeit einen Boom. Vor 20 Jahren kamen nach Verbandsangaben 13,5 Prozent aller Ein- und Zweifamilienhäuser aus der Fabrik. Die weitere Entwicklung ist offen. Der BDF hatte kürzlich gewarnt, die Pandemie verzögere die Baugenehmigungen für Fertighäuser.

Während Fertiglösungen im Süden Deutschlands laut BDF-Referent Alexander Oswald schon seit vielen Jahren beliebt sind, drängen sie nur langsam in den Norden vor. Der Grund: Die Holzbauweise der Fertighausindustrie habe in Bayern und Baden-Württemberg Tradition. Im Norden seien dagegen beispielsweise Häuser mit Klinkern beliebter. Durch die anhaltende Nachhaltigkeitsdebatte steige die Nachfrage nach Fertighäusern aus Holz im Norden, sagt Oswald.

Weit verbreitet seien die Katalog-Eigenheime etwa im Weser-Ems-Gebiet noch nicht, sagt Horst Gumprecht. Der Regionalbeauftragte der Architektenkammer Niedersachsen beobachtet eher eine wachsende Nachfrage nach Haustypen von Bauträgern. Die Prototypen bieten privaten Bauherren mehr individuellen Gestaltungsspielraum als Fertighäuser. Gumprecht zufolge sind sie auch „handwerklicher“, da sie nicht zusammengeschraubt, sondern auch mit Stein und Zement gebaut werden würden. Dennoch handle es sich auch bei diesen Häusern um keine individuellen Lösungen, sondern sich stark ähnelnde Typen. „Bauträger-Häuser bestimmen mittlerweile das Bild ganzer Ortschaften“, sagt Gumprecht. Eine bedrohliche Lage für kleine Architekturbüros, die besonders im ländlichen Raum zunehmend verdrängt werden würden.

Individuelles Haus oft gar nicht teurer

Der Grund für die Beliebtheit der Kataloglösungen ist für Gumprecht klar: Die Menschen fürchteten die vermeintliche Kostenexplosion bei einem maßgeschneiderten Eigenheim. Dabei sei ein individuelles Haus gar nicht teurer als ein angepasster Katalogtyp vom Bauträger, so Gumprecht.

Besonders in Zeiten der Pandemie haben viele Bremer und Niedersachsen insbesondere Bauträger mit dem Bau ihres Eigenheims beauftragt, berichtet David Jacob Huber, Geschäftsführer des Landesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Niedersachsen/Bremen (BFW). So gaben insgesamt 71 Unternehmen in einer Verbandsumfrage an, seit März eine weitgehend unveränderte bis verbesserte Nachfrage zu erleben. Huber vermutet, dass dieser Trend besonders auf Städter zurückgehe, die bereits vor der Pandemie mit einem Eigenheim geliebäugelt hätten. Der Lockdown habe den Entscheidungsprozess beschleunigt.

Diese Vermutung teilt Stefanie Wagner-Arndt, Sprecherin des Bauträgers Interhomes AG, der in Bremen, aber auch bundesweit Hunderte Wohnungen, Reihen- und Doppelhäuser erstellt. Sie glaubt, dass viele Städter mit Kindern sich während des Lockdown nach einem eigenen Garten sehnten. Eine Sehnsucht, die Interhomes trotz Lockdown eine „gute und gleichbleibende“ Nachfrage beschert habe. Wagner-Arndt berichtet von E-Mail-Anfragen mit klarer Kaufabsicht genauso wie von geschlossenen Verträgen, etwa für die Reihenhäuser in der Gartenstadt Werdersee und in Huchting.