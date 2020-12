Thi Tam Dao (links) und Kerstin Schürenberg gehören zum festen Helferstamm der Bremer Gruppe der Gemeinschaft Sant’Egigio. (privat)

Mit einem Bollerwagen und 50 belegten Brötchen ist die Bremer Gruppe der Gemeinschaft Sant’Egidio zu Beginn der Corona-Krise im März losgezogen, um wohnungslose Menschen in Bremen mit Essen zu versorgen. Inzwischen hat sich ein Hilfsnetzwerk gebildet, das jeden Sonnabend ab 12 Uhr vorm Cinemaxx-Kino in der Nähe des Hauptbahnhofs 200 bis 500 warme Mahlzeiten kostenlos an Obdachlose und arme Menschen ausgibt.

Zu Weihnachten wollten sie „ein besonderes Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen auf der Straße setzen“, sagt Martin Schürenberg. Deshalb bereitet die Bremer Sant’Egidio-Gruppe mit den Gruppen „Hilfe für unsere Freunde“ und „Cook & Help“ für den 26. Dezember für „alle unsere Freunde“ eine besondere Bescherung vor: ein Fest­essen zum Mitnehmen und ein Geschenk. Beides wird am Cinemaxx und auch an verschiedenen anderen Orten der Stadt verteilt.

Einen Gaumenschmeichler kündigt Küchenchef Torsten Meinecke an: Ente mit Rosmarinkartoffeln, Thymiansoße und Rotkohl. Der Achimer arbeitet eigentlich als Küchenchef bei Airbus und betreibt einen Catering-Service im Fitness- und Squash-Center Achim-Baden. Weil in diesem Jahr wegen der Pandemie alle großen Feiern abgesagt wurden und der 54-Jährige fürs Catering keine Aufträge gehabt hat, passte es gut, dass er schon im Sommer für Obdachlose auf der Bürgerweide kochen konnte und sich jetzt zu Weihnachten verstärkt seinem Herzensprojekt widmen kann: „Cook & Help“.

Der Küchenchef hat diese Organisation vor drei Jahren mit rund 50 Freunden aus Achim und umzu gegründet. Sein Vater hätte ihn Weihnachten 2016 auf die Idee gebracht, erzählt Meinecke, indem er nach dem festlichen Schlemmen daran erinnert habe: „Wie gut es uns doch geht!“

Buffet zum Nulltarif

Der Gedanke, für Obdachlose zu kochen, ließ ihn nicht mehr los. Auf Vermittlung der Inneren Mission haben der Achimer und sein ehrenamtliches Team im Dezember 2018 und 2019 im Domkapitelsaal ein Galabuffet zum Nulltarif für jeweils 100 Obdachlose aufgetischt. „Für diese armen Gäste zu kochen, ist ein tolles Gefühl“, sagt Torsten Meinecke.

Durch die Kooperation mit Sant’Egidio wird das „Help & Cook“-Kernteam nun am 2. Feiertag rund 400 Essen zum Cinemaxx und an andere Ausgabestellen liefern. Dafür sind unter anderem 80 Kilogramm Kartoffeln und die gleiche Menge an Rotkohl vorzubereiten. „Wir werden morgens in der Küche zehn Helfer sein, machen die Essenausgabe zu sechst“, erzählt der Küchenchef.

Ein Team müsse eher los, um weitere 30 Festmenüs an die Notunterkunft für Frauen in der Abbentorstraße auszuliefern, so der 54-Jährige. Das gleiche Gericht bereitet Meinecke außerdem früh morgens an Heiligabend in der Catering-Küche mit Helfern zu, damit um 9.15 Uhr knapp 100 Portionen auf den Weg nach Bremen gehen, die nach der Andacht an die ersten Obdachlosen ausgegeben werden sollen.

Für den aus etwa 25 Leuten bestehenden harten Kern der 85 Personen umfassenden „Cook & Help“-Gemeinschaft beginnen die Vorbereitungen der Weihnachtsaktion im Oktober. Dann schwärmen sie in Firmen und im Freundeskreis aus, um Spenden einzuwerben. Beim Plätzchen backen im November pflege man die Geselligkeit, berichtet Torsten Meinecke. Und etliche Kekse würden in kleine Tüten verpackt.

Rund 6000 Euro

Das Backwerk landet in den wetterfesten Rucksäcken, die der Freundeskreis jedes Jahr an Obdachlose verschenkt – gefüllt mit Wolldecke, warmer Kleidung wie dicken Socken, Mund-Nasen-Schutz, Drogerieartikeln und anderen Dingen. „Auch Tabak ist drin“, sagt der Achimer, der für die Weihnachtsaktion 2020, an der sich Sant’Egidio auch an den Essenskosten beteiligt, rund 6000 Euro kalkuliert. „Das ist auf der Straße Handelsware.“ Die 120 neuen Rucksäcke will „Cook & Help“ am 2. Weihnachtstag an arme Menschen verteilen. Die Gemeinschaft Sant’Egidio verschiebt daher laut Martin Schürenberg ihre Überraschung in den Februar: „Wir wollen Essens- und Restaurantgutscheine an unsere Freunde verschenken.“

Diese Bezeichnung für die obdachlosen und armen Menschen ist dem Sprecher der Bremer Gemeinschaft wichtig. Zumal sich um die Essensverteilung in der Krise inzwischen ein großer Kreis von ehrenamtlichen Helferinnen, Helfern und Unterstützern gebildet habe, die untereinander und ebenso mit Bedürftigen Freundschaften geschlossen hätten, berichtet Martin Schürenberg.

„Parallel zur Essensausgabe bringen wir Mahlzeiten mit Radkurieren und Bollerwagen zu den Menschen“, weist der Sprecher der Bremer Gruppe der Gemeinschaft Sant’Egidio auf die große Reichweite des Festessens to go hin. Die Handwagen und Radkuriere würden ebenfalls die Fußgängerzone oder Plätze unter Brücken und Unterführungen ansteuern, betont Schürenberg. Denn nicht jeder ist physisch oder psychisch in der Lage, zur Ausgabestelle zu kommen.

Diese Flexibilität sei vielen Kindern und Jugendlichen zu verdanken, die freiwillig helfen, berichtet Schürenberg. „So können wir auch flexibel auf Tipps reagieren, wo sich Bedürftige aufhalten, wir wollen jeden Freund erreichen“, betont er. „Und wir versuchen, ein Netz der Freundschaft zu knüpfen.“

Seit März hat das Netzwerk mehr als 13.000 Essen verteilt, die Einzelpersonen, Kirchengemeinden, Restaurants und Caterer vorbereitet haben. „Es gibt einen sehr großen Bedarf“, sagt Schürenberg, „besonders an Wochenenden, weil die Suppenengel und andere Initiativen dann nicht präsent sind.“ Er geht davon aus, dass das neue Hilfsnetz und damit das Angebot für die Armen in Bremen dauerhaft Bestand haben wird.

Zur Sache

Sant’Egidio

Eine internationale, christliche Gemeinschaft von Menschen, die ihren Glauben auf konkrete Weise leben möchten. Schwerpunkte sind die gelebte Freundschaft mit den Armen, das Gebet, die Arbeit für den Frieden, die Ökumene und der interreligiöse Dialog.

Weitere Informationen

Die Essenausgabe an Bedürftige ist an jedem Sonnabend ab 12 Uhr vor dem Cinemaxx Kino am Bremer Hauptbahnhof. Jeder Gast und jede Hilfe sind willkommen. Menschen, die sich persönlich engagieren oder etwas spenden möchten, können sich bei Martin Schürenberg melden unter der E-Mail-Adresse santegidio.hb@gmail.com. Nähere Informationen über die Aktion „Cook & Help“ gibt es online unter https://cookandhelp.de.