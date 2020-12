Frank Imhoff und Anja Stahmann am Dienstag bei der Essensausgabe im Nelson-Mandela-Park. (Frank Thomas Koch)

Als Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff zusammen mit Sozialsenatorin Anja Stahmann beginnt, die ersten Weihnachtsessen im Nelson-Mandela-Park auszuteilen, warten bereits mehr als 20 Menschen im nasskalten Wetter auf die verfrühte Bescherung: „Dein Festmahl“, die Benefizaktion, die in früheren Jahren in der Halle 4 stattfand, ist in diesem Jahr coronabedingt nach draußen gezogen. An 16 Orten im gesamten Stadtgebiet war es für Bedürftige in diesem Jahr möglich, eine der 1000 Essensrationen, bestehend aus Gänsekeule, Rotkohl und Klößen, sowie auch Rucksäcke, Schals, Mützen, Hygieneartikel oder Süßigkeiten zu bekommen. Außerdem wurden 20 Familien mit Essen und Sachspenden versorgt.

Und die Bedürftigkeit sei größer geworden, sagt Marek Gwiozda. „Ich sehe viele neue Gesichter hier“, erzählt der aus Polen stammende Mann, der seit acht Jahren bei den Suppenengeln arbeitet und auch jenseits der weihnachtlichen Benefizaktion von Montag bis Freitag bei der Essensausgabe im Nelson-Mandela-Park mitwirkt. Viele Menschen aus Osteuropa seien dazu gekommen, erzählt er: „Viele kommen nach Bremen, weil sie denken, dass es hier am besten ist.“

Über die Gründe kann er jedoch nur spekulieren – „vielleicht aus sozialen Gründen? Oder weil die Polizei hier nicht so streng ist? Ich weiß es nicht.“ Er weiß aber, dass jeden Tag um die 20 Menschen etwa aus Polen, Ungarn oder Russland zur Essensausgabe in den Nelson-Mandela-Park kommen. „Aber auch viele ältere Menschen, die nicht genug Rente bekommen“, sagt er. „Wir versuchen, den Menschen jeden Tag etwas zu geben, ein warmes Essen etwa oder auch Milchprodukte. Wir versorgen die Menschen mit Lebensmitteln. Und mit einer persönlichen Ansprache.“

Bea Zimny ist ebenfalls gebürtige Polin und arbeitet ehrenamtlich bei den Suppenengeln. Während der weihnachtlichen Essensausgabe verteilt sie Rucksäcke. Auch sie hat beobachtet, dass es mehr Bedürftige gibt, „vor allem Altersarmut, es sind aber auch viele Menschen, die ihre Arbeit verloren haben.“ Außerdem glaubt sie, dass viele Menschen aus Osteuropa überfordert seien mit den Regelungen in der Corona-Pandemie: „Sie verstehen sie oft nicht, ist mein Eindruck.“

Den Eindruck eines geordneten Chaos vermittelt zuvor die Halle 4 auf dem Messegelände, in der in den vergangenen 24 Stunden die hellblauen Taschen mit den Hygieneartikeln, den Lebensmitteln und auch den Mund-Nase-Abdeckungen gepackt wurden. Für Familien gibt es auch Taschen mit Spielzeug, Besitzer von Tieren können Hunde- oder Katzenfutter erhalten.

„In diesem Jahr sind wir 350 Helfer“, sagt Herwig Renkwitz, Betreiber des „Wirtshauses“ in Peterswerder. Er kümmert sich neben der Einteilung der ehrenamtlichen Helfer auch um die Logistik und ist seit vier Jahren dabei: „Angelehnt ist ,Dein Festmahl‘ an die Aktion in Berlin“, erzählt er und meint damit das alljährlich von Frank Zander ausgerichtete Weihnachtsessen, in dessen Genuss regelmäßig mehr als 3000 Bedürftige kommen. „Und da haben wir überlegt, ob wir das nicht auch in Bremen machen. Anderen Leuten geht es immer schlechter, ein Grund also, Gutes zu tun.“ ÖVB-Arena, Deutsches Rotes Kreuz, Nina Ranwig Events und die WESER KURIER Weihnachtshilfe sind weitere Veranstalter von „Dein Festmahl“, beteiligt sind ebenfalls die AVM Veranstaltungstechnik, die DBH Logistics IT AG, die Innere Mission und die Caritas.

Sedar Kasapoglu von der Event- und Cateringfirma „Geschmackslabor“ ist ebenfalls dabei und hat mit ihrem Team 921 warme und 79 kalte Speisen zubereitet und eingeschweißt. Sie sagt: „Ich mache das ehrenamtlich. Wir müssen Obdachlosen und Alleinerziehenden helfen. Ich bin selber alleinerziehend und weiß, wie schwer das ist. Uns allen geht es gut, wir haben alle ein warmes Zuhause und können uns trotz Corona und eventuell Kurzarbeit alles kaufen.“

Eine „logistische Herausforderung“ nennt Lübbo Roewer vom DRK das Unternehmen „Festmahl“ mit der Essensausgabe über 16 Stationen. Dabei sei diese Form der Hilfe aufgrund der Pandemie noch notwendiger als ohnehin schon: „Flaschensammler zum Beispiel haben ja überhaupt keine Einnahmen mehr.“ Die Resonanz sei jedenfalls „überwältigend“, meint er, als er an der Ausgabestelle neben dem Übersee-Museum steht. Eine lange Schlange wartet auch hier auf das weihnachtliche Mahl, das neben den ehrenamtlichen Helfern auch vom Schauspieler Uwe Rohde verteilt wird. Musikalisch untermalt vom Elvis-Imitator Guido Elvoice, gehen auch hier die gepackten Taschen, die warmen Essen und die wärmende Kleidung über den Tisch. Mehr oder weniger geduldig warten die Menschen, die Hunde bellen.

Vielleicht waren sie zuvor bei dem Tierarzt Andreas Koppe, der auf der Bürgerweide zusammen mit der Bremer Tiertafel auf Patienten wartet: „Bisher war erst ein Kunde da, doch das kann an der Witterung liegen“, erzählt er im leichten Nieselregen, in der Halle sei der Andrang sonst wesentlich größer gewesen, „aber da war es ja auch warm.“ Vergangenes Jahr seien sie dagegen förmlich überrannt worden, weiß auch Nadine Thias von der Tiertafel zu berichten.

Die Menschen könnten sich sonst oftmals keine Untersuchung leisten, sagt Andreas Koppe, der eigentlich in Grolland praktiziert. Und auch, wenn heute der große Andrang fehlt - „die Hauptsache ist doch, dass wir es anbieten. Hoffen wir darauf, dass es nächstes Jahr wieder besser wird.“