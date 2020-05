Das Messer am Klettergerüst hätte Kinder verletzen können (Symbolbild). (Hauke-Christian Dittrich)

Am Sonntagmorgen hat ein Familienvater auf einem Spielplatz in der Neustadt ein festgeklebtes Messer an einem Klettergerüst entdeckt. Das Messer war laut Polizei so angebracht, dass es Kinder hätte verletzen können. Die Beamten entfernten das Küchenmesser und stellten es sicher. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Derzeit sind keine weiteren Fälle bekannt. Die Polizei kündigte an, die Spielplätze im Stadtgebiet verstärkt kontrollieren zu wollen. Eltern werden insbesondere auf Spielplätzen zu erhöhter Vorsicht aufgerufen.

Der Spielplatz befindet sich in der Nähe des Buntentorsteinwegs. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.