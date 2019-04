Der Pfleger hatte einer 75-Jährige unnötige Medikamente verabreicht, um sie anschließend zu reanimieren. (Angelika Warmuth/dpa)

Ein festgenommener Krankenpfleger hat in Bremen gestanden, einer Pflegebedürftigen in einem Heim absichtlich unnötige Medikamente gegeben zu haben. Anschließend habe der 39-Jährige Rettungsmaßnahmen eingeleitet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, am Donnerstag. Die 75-Jährige kam nach der Tat Ende März ins Krankenhaus und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Der Deutsche sitzt inzwischen wegen des Verdachts auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in Untersuchungshaft. Details zur Tat wollte Passade zunächst nicht nennen. "Wir machen zu der Art und Weise, wie er die Medikamente verabreicht hat, keine Angaben."

Der Fall erinnert an den verurteilten Patientenmörder Niels Högel, der derzeit erneut vor Gericht steht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, als Krankenpfleger in Oldenburg und Delmenhorst Menschen mit Medikamenten zu Tode gespritzt zu haben. (dpa)